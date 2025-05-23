Почему женщин привлекают маньяки: объяснение психиатра

Женщины, которых привлекают серийные убийцы, такие как Чикатило или Оноприенко, часто вызывают недоумение в обществе. Психиатр Ольга Бухановская объяснила, что таких женщин можно условно разделить на две основные категории – психически здоровых и тех, кто имеет психические отклонения.

По словам психиатра, женщины без выраженных психических расстройств, которые проявляют интерес к маньякам, нередко являются эмоционально незрелыми, обделенными вниманием или имеют сложную жизненную судьбу. Они могут искать в фигуре преступника образ сильного мужчины, который, по их мнению, способен защитить и придать ощущение значимости.

Особенности женщин, которых привлекают маньяки:

Эмоциональная незрелость и недостаток внимания. Ищут тепла, заботы и внимания, которых не получают в реальной жизни.

Проекция образа «героя» или «папы». Представляют преступника как сильного мужчину, который может заполнить их внутреннюю пустоту.

Заполнение фантазий. Если переписка или встречи с маньяком соответствуют их фантазиям, они еще больше тянутся к этому человеку.

Психиатр Бухановская отмечает, что такие женщины могут проецировать на преступника образ «папы» или «героя», который заполняет их внутреннюю пустоту. Они тянутся к тому, что нафантазировали себе в общении с этими людьми.

Другая категория – это женщины с психическими отклонениями. Их интересуют не только резонансные дела; они погружаются в них с болезненной увлеченностью. Для них преступления становятся своеобразным наркотиком, а преступники – кумирами. По словам врача, такой патологический интерес к садистам, убийцам и их жизни может быть проявлением психического заболевания.

Стоит ли бояться «подражательниц»?

Ольга Бухановская также успокаивает, что бояться появления «подражательниц» маньяков не стоит. По ее словам, женщины крайне редко совершают подобные преступления. Культ вокруг мужских фигур серийных убийц, скорее, указывает на глубокие психологические проблемы и внутренние «дыры», чем на реальную склонность к насилию или подражанию.