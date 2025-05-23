Чому жінок приваблюють маніяки: пояснення психіатра

Жінки, яких притягують серійні вбивці, такі як Чикатило чи Онопрієнко, часто викликають подив у суспільстві. Психіатр Ольга Бухановська пояснила, що таких жінок можна умовно поділити на дві основні категорії – психічно здорових та тих, хто має психічні відхилення.

Причини притягнення: від нестачі уваги до психічних захворювань

За словами психіатра, жінки без виражених психічних розладів, які виявляють інтерес до маніяків, нерідко є емоційно незрілими, обділеними увагою або мають складну життєву долю. Вони можуть шукати у фігурі злочинця образ сильного чоловіка, який, на їхню думку, здатен захистити та надати відчуття значущості.

Особливості жінок, яких приваблюють маніяки:

Емоційна незрілість та нестача уваги. Шукають тепла, турботи та уваги, яких не отримують у реальному житті.

Проєкція образу “героя” або “тата”. Уявляють злочинця як сильного чоловіка, який може заповнити їхню внутрішню порожнечу.

Заповнення фантазій. Якщо листування чи зустрічі з маніяком відповідають їхнім фантазіям, вони ще більше тягнуться до цієї людини.

Психіатр Бухановська зазначає, що такі жінки можуть проєктувати на злочинця образ “тата” або “героя”, який заповнює їхню внутрішню порожнечу. Вони тягнуться до того, що нафантазували собі у спілкуванні з цими людьми.

Інша категорія – це жінки з психічними відхиленнями. Їх цікавлять не лише резонансні справи; вони занурюються в них із хворобливою захопленістю. Для них злочини стають своєрідним наркотиком, а злочинці – кумирами. За словами лікарки, така патологічна цікавість до садистів, вбивць та їхнього життя може бути проявом психічного захворювання.

Чи варто боятися “наслідувачок”?

Ольга Бухановська також заспокоює, що боятися появи “наслідувачок” маніяків не варто. За її словами, жінки вкрай рідко скоюють подібні злочини. Культ навколо чоловічих фігур серійних вбивць, скоріше, вказує на глибокі психологічні проблеми та внутрішні “дірки”, ніж на реальну схильність до насильства чи наслідування.