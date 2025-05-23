Новый вирусный тренд: что такое Лабубу, почему его обожают дети и сколько стоит странная игрушка

На смену популярным ранее Хагги Вагги и прочим монстрам пришла новая глобальная «истерия» – игрушка под названием Лабубу. Этот необычный персонаж быстро завоевывает сердца как детей, так и взрослых, превращаясь в настоящий модный тренд. Что же это за удивительное создание и почему оно стало настолько популярным?

Знакомьтесь: кто такие Лабубу и как они продаются

Лабубу – это маленькое пушистое создание, напоминающее монстра, но имеющее заячьи уши, человеческое лицо и острые, как у пираньи, зубы. Дети играют с ним как с куклами, а взрослые используют как стильный брелок, например, на сумке.

Вот что известно о Лабубе:

Внешность. Пушистый монстр с заячьими ушами, человеческим лицом и острыми зубами.

Происхождение. Вымышленный гонконгским художником Касингом Лунгом для иллюстрированной книги.

Формат продажи. Продаются как крючья-игрушки – в закрытых коробках (лотерея), где неизвестно, какой именно монстр внутри.

Производитель. Китайская компания Pop Mart.

Использование. Дети играют как с куклами, взрослые носят как брелоки.

Идея Лабубу принадлежит гонконгскому художнику Касингу Лунгу, который создал этого эльфа с заостренными ушами и зубастой улыбкой для своей иллюстрированной книги. Продаются Лабубу в формате так называемых «гача-игрушек» – это закрытые коробки, содержимое которых является сюрпризом для покупателя, что добавляет элемент лотереи. Производством этих боксов занимается китайская компания Pop Mart.

Как Лабубу стал трендом и сколько это стоит

Популярность Лабубу в значительной степени обязана мировым знаменитостям. Тренд вспыхнул после того, как участница южнокорейской группы BLACKPINK Лиса прикрепила эту игрушку к своей сумке. Фотографии с ней быстро разлетелись по сети, и модную находку подхватили другие известные личности, среди которых Рианна, актер Марио Морер, актриса Арайя Харгейт, супермодель Амелия Хэмлин и, конечно, телезвезда Ким Кардашьян.

Цена на оригинальные фигурки Лабубу может колебаться от примерно 800 до более 4000 гривен и даже выше, в зависимости от торговой платформы. Однако на китайских маркетплейсах уже появились многочисленные реплики популярной игрушки по более доступным ценам. История показывает, что подобные «монстро-тренды» (как Хагги Вагги, медведи Фредди или Сиреноголовый) обычно не задерживаются на пике славы слишком долго. Остается только гадать, как долго продлится популярность Лабубу в мире игрушек и модных аксессуаров.