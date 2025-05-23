Новий вірусний тренд: що таке Лабубу, чому його обожнюють діти і скільки коштує дивна іграшка

На зміну популярним раніше Хаггі Ваггі та іншим монстрам прийшла нова глобальна “істерія” – іграшка під назвою Лабубу. Цей незвичайний персонаж швидко завойовує серця як дітей, так і дорослих, перетворюючись на справжній модний тренд. Що ж це за дивовижне створіння та чому воно стало настільки популярним?

Знайомтесь: хто такі Лабубу та як вони продаються

Лабубу – це маленьке пухнасте створіння, що нагадує монстра, але має заячі вуха, людське обличчя та гострі, як у піраньї, зуби. Діти граються з ним як з ляльками, а дорослі використовують як стильний брелок, наприклад, на сумці.

Ось що відомо про Лабубу:

Зовнішність. Пухнастий монстр із заячими вухами, людським обличчям та гострими зубами.

Походження. Вигаданий гонконгським художником Касінгом Лунгом для ілюстрованої книги.

Формат продажу. Продаються як гача-іграшки – у закритих коробках (лотерея), де невідомо, який саме монстр всередині.

Виробник. Китайська компанія Pop Mart.

Використання. Діти грають як з ляльками, дорослі носять як брелоки.

Ідея Лабубу належить гонконгському художнику Касінгу Лунгу, який створив цього ельфа із загостреними вухами та зубастою посмішкою для своєї ілюстрованої книги. Продаються Лабубу у форматі так званих “гача-іграшок” – це закриті коробки, вміст яких є сюрпризом для покупця, що додає елемент лотереї. Виробництвом цих боксів займається китайська компанія Pop Mart.

Як Лабубу став трендом і скільки це коштує

Популярність Лабубу значною мірою завдячує світовим знаменитостям. Тренд спалахнув після того, як учасниця південнокорейської групи BLACKPINK Ліса прикріпила цю іграшку до своєї сумки. Фотографії з нею швидко розлетілися мережею, і модну знахідку підхопили інші відомі особистості, серед яких Ріанна, актор Маріо Морер, актриса Арайя Харгейт, супермодель Амелія Хемлін та, звісно, телезірка Кім Кардаш’ян.

Ціна на оригінальні фігурки Лабубу може коливатися від приблизно 800 до понад 4000 гривень і навіть вище, залежно від торгової платформи. Однак на китайських маркетплейсах вже з’явилися численні репліки популярної іграшки за доступнішими цінами. Історія показує, що подібні “монстро-тренди” (як Хаггі Ваггі, ведмеді Фредді чи Сиреноголовий) зазвичай не затримуються на піку слави надто довго. Залишається лише гадати, як довго триватиме популярність Лабубу у світі іграшок та модних аксесуарів.