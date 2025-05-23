В Резерв+ по-новому отображается срок отсрочки: что нужно знать?

В приложении Резерв+ изменен формат отображения предельного срока отсрочки от мобилизации. Если раньше отсрочка указывалась конкретной датой, например до 07.08.2025, то теперь в приложении указано: «до завершения мобилизации». Это вызвало вопросы среди украинцев. Один из пользователей обратился к заместителю министра обороны Екатерине Черногоренко в комментариях на ее странице в Facebook.

“Отсрочка в Резерв+ сейчас отражается ‘до завершения мобилизации’. До этого отсрочка отражалась, как у всех – до 07.08.2025 (основание п. 1 ч. 3 ст. 23). Это баг?“, — пишет пользователь сети в комментарии.

Людей поторопились успокоить

Заместитель министра обороны сразу же отреагировала на этот комментарий и объяснила ситуацию.

“Хочу вас успокоить – это не баг. Перед продолжением мобилизации мы будем автоматически проверять основание для отсрочки, и если она будет оставаться в силе, никаких изменений в вашем документе не будет. Эта отсрочка у вас будет постоянно, пока не исчезнут основания для нее или закончится военное положение“, — ответила Екатерина Черногор.

Таким образом, нововведение призвано снизить количество бюрократических изменений в документах и ​​упростить процесс продления отсрочек. Однако следует учитывать, что эта система касается только тех, кто получал отсрочку непосредственно через Резерв+.

Что еще изменилось в Резерв+?

Напомним, что в новом релизе 1.6.1 приложения был обновлен сертификат безопасности, а также добавлена ​​расширенная информация о нарушении правил военного учета. Теперь пользователи видят не только факт нарушения, но и его причину, например, несвоевременное обновление данных или неявку в ТЦК.

Кроме того, Минобороны планирует интегрировать в приложение новые функции, среди которых напоминание о необходимости обновления данных, отображение истории поданных заявлений и потенциально QR-код для подтверждения статуса отсрочки.

Также в приложении уже можно увидеть, находитесь ли вы в розыске, или сняли ли вас с розыска, если вы предоставили в ТЦК все необходимые документы.