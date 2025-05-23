У Резерв+ по-новому відображається термін відстрочки: що треба знати?

У застосунку Резерв+ змінено формат відображення граничного терміну відстрочки від мобілізації. Якщо раніше відстрочка зазначалась конкретною датою, наприклад, до 07.08.2025, то тепер у додатку вказано: «до завершення мобілізації». Це викликало запитання серед українців. Один з користувачів звернувся до заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко в коментарях на її сторінці у Facebook.

“Відстрочка у Резерв+ зараз відображається ‘до завершення мобілізації’. До цього відстрочка відображалась, як у всіх – до 07.08.2025 (підстава п. 1 ч. 3 ст. 23). Це баг?“, – пише у коментарі.

Людей поквапилися заспокоїти

Заступниця міністра оборони одразу ж відреагувала на цей коментар та пояснила ситуацію.

“Хочу вас заспокоїти – це не баг. Перед продовженням мобілізації ми автоматично перевірятимемо підставу для відстрочки, і якщо вона залишатиметься чинною, жодних змін у вашому документі не буде. Ця відстрочка у вас буде постійно, доки не зникнуть підстави для неї або ж закінчиться воєнний стан.”, – відповіла Катерина Черногоренко

Таким чином, нововведення покликане зменшити кількість бюрократичних змін у документах та спростити процес продовження відстрочок. Проте варто враховувати, що ця система стосується лише тих, хто отримував відстрочку безпосередньо через Резерв+.

Що ще змінилось у Резерв+?

Нагадаємо, що у новому релізі 1.6.1 застосунку було оновлено сертифікат безпеки, а також додано розширену інформацію про порушення правил військового обліку. Тепер користувачі бачать не лише факт порушення, а і його причину — наприклад, несвоєчасне оновлення даних чи неявку до ТЦК.

Крім того, Міноборони планує інтегрувати у застосунок нові функції, серед яких — нагадування про необхідність поновлення даних, відображення історії поданих заяв та потенційно — QR-код для підтвердження статусу відстрочки.

Також в додатку вже можна побачити, чи перебуваєте ви у розшуку, або чи зняли вас з розшуку, якщо ви надали до ТЦК всі необхідні документи.