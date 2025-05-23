Как удалять сообщения в Viber, чтобы после них не осталось следа

У каждого могут случиться ситуации, когда нужно стереть отправленное сообщение. Вы могли передумать, по ошибке что-то прислали или просто не хотите, чтобы оно оставалось в истории. В мессенджере Viber это сделать достаточно просто, если знать, куда нажимать. Предлагаем вам пошаговую инструкцию, которая поможет удалить сообщения, чат или даже выйти из группы так, чтобы не оставить после себя никаких следов.

Как удалить отдельное сообщение в Viber?

Удалить одну или несколько смс-ок достаточно просто. Вот, пошаговая инструкция:

Откройте чат, в котором есть сообщение, которое вы хотите удалить. Нажмите и удерживайте это сообщение в течение 1-2 секунд. В появившемся меню выберите «Удалить». Затем выберите один из вариантов: «Только для себя» – сообщение исчезнет только у вас. Или «Для всех» — сообщение будет удалено у всех участников чата, но собеседник увидит, что вы его удалили.

Обратите внимание, что удаление “для всех” работает лишь некоторое время после отправки. То есть, если прошло несколько недель, вы сможете удалить это сообщение только для себя.

Как удалить весь чат?

В этом случае инструкция не менее проста.

На главном экране найдите нужный диалог. Нажмите и удерживайте его. Выберите «Удалить» и подтвердите действие.

Это полностью очистит переписку с вашего устройства, однако ваш собеседник все еще сможет видеть ее, если вы не стерли сообщения для всех. Чтобы быстро очистить всю историю сообщений, перейдите в раздел «Настройки», затем в раздел «Звонки и сообщения». Выберите пункт «Очистить историю сообщений». После этого диалог будет полностью очищен и удалён.

Как выйти из группы и удалить ее?

Если вы хотите покинуть группу, которая уже для вас неактуальна, сделайте следующее:

В списке чатов найдите группу, из которой вы хотите выйти. Нажмите и удерживайте ее. Выберите «Выйти и удалить».

После этого вы больше не будете получать сообщения из группы, а сам чат исчезнет с экрана.