Як видаляти повідомлення у Viber, щоб після них не залишилось жодного сліду

У кожного можуть трапитись ситуації, коли потрібно стерти надіслане повідомлення. Ви могли передумати, помилково щось надіслали або просто не хочете, щоб воно залишалося в історії. У месенджері Viber це зробити досить просто, якщо знати, куди натискати. Пропонуємо вам покрокову інструкцію, яка допоможе видалити повідомлення, чат або навіть вийти з групи так, щоб не залишити по собі ніяких слідів.

Як видалити окреме повідомлення у Viber?

Видалити одну або кілька смс-ок доволі просто. Ось, покрокова інструкція:

Відкрийте чат, у якому є повідомлення, яке ви хочете стерти. Натисніть і утримуйте це повідомлення протягом 1-2 секунд. У меню, що з’явиться, виберіть «Видалити». Потім оберіть один із варіантів: «Тільки для себе» — повідомлення зникне лише у вас. Або «Для всіх» — повідомлення буде стерте у всіх учасників чату, але співрозмовник побачить, що ви його видалили.

Зверніть увагу, що можливість видалення “для всіх” працює лише деякий час після відправлення. Тобто, якщо пройшло кілька тижнів, то ви зможете видалити це повідомлення лише для себе.

Як видалити весь чат?

В цьому випадку інструкція не менш проста.

На головному екрані знайдіть потрібний діалог. Натисніть і утримуйте його. Оберіть «Видалити», після чого підтвердьте дію.

Це повністю очистить листування з вашого пристрою, однак ваш співрозмовник все ще зможе бачити її, якщо ви не стерли повідомлення для всіх. Щоб швидко очистити всю історію повідомлень, зайдіть у розділ «Налаштування», далі у «Дзвінки та повідомлення». Виберіть пункт «Очистити історію повідомлень». Після цього діалог буде повністю очищений і видалений.

Як вийти з групи і видалити її?

Якщо ви хочете покинути групу, яка вже є для вас неактуальною, зробіть наступне:

У списку чатів знайдіть групу, з якої хочете вийти. Натисніть і утримуйте її. Оберіть «Вийти та видалити».

Після цього ви більше не отримуватимете повідомлення з групи, а сам чат зникне з екрана.