Вічні двигуни: названо пʼять кросоверів, які можуть служити вам все життя

Обираючи автомобіль кожен хоче зробити максимально вдалу інвестицію. Щоб машина не лише була комфортною та естетично привабливою, а й надійною: не ламалась, не провокувала проблем й не «тягнула» з власника зайвих коштів. Сьогодні, коли на ринку, дуже великий вибір автівок, досить легко розгубитися. Кожен обирає авто орієнтуючись на власний бюджет та низку індивідуальних параметрів. Якщо головний критерій для вас — це надійність, то ми маємо перелік з пʼяти кросоверів, які експерти називають довговічними. Кажуть, що ці автомобілі можуть прослужити вам не один десяток років.

Toyota RAV4 (IV покоління) з двигуном 3ZR-FE, 2.0 л, 146 к. с.

Легендарна надійність Toyota проявляється на повну саме в цій моделі. Двигун 3ZR-FE може легко подолати сотні тисяч кілометрів, якщо ви заливаєте якісне пальне та вчасно його обслуговуєте. Після 100 тис. км можливе незначне підвищення витрати оливи, але це поширене явище, яке не є проблемою.

Nissan X-Trail (T32, III покоління) з двигуном MR20DD, 2.0 л

Цей мотор є вдосконаленим мотором легендарного MR20DE. З роками можуть з’являтися деякі дрібні проблеми, як забруднення дроселя, засмічення масляних каналів чи підвищене споживання олії після 200 тис. км. Але правильне технічне обслуговування все це може усунути.

Mazda CX-5 (I покоління) з двигуном Skyactiv-G, 2.0–2.5 л

Технологічний і довговічний двигун Skyactiv-G став у свій час проривом для Mazda. Як тільки ця версія вийшла у світ, то мала певні недоліки, які вже давно усунули. Зараз це двигун у якому ви можете бути впевнені навіть після 300 тисяч кілометрів. Варто лише вчасно його обслуговувати та заливати якісне пальне.

Renault Duster з двигуном H4M / HR16DE, 1.6 л, 114 к. с.

Duster завжди був надійним автомобілем: простий, невибагливий і дешевий в обслуговуванні. У поєднанні з витривалою підвіскою, він створений для тих, хто хоче їздити багато, по будь-яких дорогах і не стикатися при цьому з неприємними несподіванками.

Mitsubishi Outlander (III покоління, рестайлінг) з двигуном 4B11, 2.0 л

Міцний, витривалий та невибагливий до пального. Він без проблем долає сотні тисяч кілометрів й не потребує капітального ремонту. Серед нюансів, про які говорять власники: шум, вібрації, посвистування і необхідність регулювати клапанні прозіри. Однак все це ніщо порівняно з його надійністю та довговічністю.