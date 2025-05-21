Доплати до пенсії після дня народження: хто з українців гарантовано отримуватиме додаткові кошти

В Україні діє механізм вікових доплат до пенсії, покликаний підтримати літніх громадян з низькими доходами. Ця надбавка призначається автоматично після досягнення певного віку та оновлюється кілька разів протягом життя пенсіонера. Важливо, що для її отримання не потрібно подавати жодних заяв.

Коли починається нарахування та скільки додають до пенсії

Вікова доплата до пенсії нараховується літнім громадянам в автоматичному режимі, тобто без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду України. Її призначення відбувається наступного дня після того, як пенсіонеру виповниться певна кількість років.

Розміри вікових доплат до пенсії:

Від 70 до 74 років: 300 гривень.

Від 75 до 79 років: 456 гривень.

Від 80 років і старше: 570 гривень.

Варто враховувати, що за перший місяць після дня народження сума доплати може бути не повною. Це пов’язано з тим, що вона розраховується пропорційно до кількості днів, що залишилися до кінця місяця з дати призначення. Проте вже з наступного місяця пенсіонер отримує надбавку у повному обсязі.

Важливий нюанс: надбавки не сумуються, а оновлюються

Ключовим моментом, на який слід звернути увагу, є те, що вікові надбавки не сумуються, а оновлюються. Це означає, що коли пенсіонер досягає наступної вікової категорії, попередній розмір доплати замінюється новим, вищим. Наприклад, якщо у 70 років пенсіонер отримував 300 гривень, то у 75 років він почне отримувати 456 гривень, а у 80 років – лише 570 гривень. Тобто, у 80 років загальна сума доплати становитиме 570 гривень, а не суму всіх попередніх надбавок.

Нагадаємо, що з липня 2025 року в Україні також запроваджується експериментальна програма “базова соціальна допомога”. Її базова сума становить 4500 гривень, але вона залежить від низки факторів та призначається для ширшого кола вразливих категорій громадян, не обмежуючись лише віком.

Таким чином, літні українці можуть розраховувати на гарантовану автоматичну доплату до пенсії після досягнення 70, 75 та 80 років, що є важливою підтримкою для їхнього добробуту.