Украинцам озвучили летний тариф на свет: сколько будем платить за 1 кВт*ч в июне, июле и августе

20В Украине недавно пересмотрели тарифы на свет и установили цены, которые будут действовать все лето. Соответствующее решение Кабинета министров было закреплено постановлением №480 от 29 апреля 2025 года. Какое решение приняли чиновники и как оно повлияет на платежки украинцев?

Какой тариф на свет будет действовать летом?

Согласно решению министров, действие фиксированного тарифа на свет было продлено еще на полгода. Так что до 31 октября 2025 года стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн. Соответственно, все лето и большую часть осени будет действовать уже привычный для украинцев тариф, а суммы в их платежках практически не изменятся.

Какие суммы в платежках ожидать украинцам?

Украинские семьи, проживающие в квартирах или домах с централизованным снабжением горячей водой и газовыми плитами, будут получать платежки на сумму около 820 грн. Такая сумма объясняется тем, что потребление в домах с указанными жилищными условиями составляет около 190 кВт*ч. Ведь социальная норма потребления рассчитывается как 70 кВт*ч на одного жителя дома и еще по 30 кВт*ч на всех остальных членов семьи.

Что будет с тарифами на электричество после 31 октября?

Как отметил народный депутат от партии «Слуга народа» Владимир Крейденко, по крайней мере, в 2025 году тарифы на свет в Украине повышать не будут. То есть 1 киловатт электроэнергии в ближайшее время будет стоить те же 4,32 грн. Неизменными по словам нардепа останутся и тарифы на газ. Так клиенты «Нафтогаза» по-прежнему будут платить по 7,96 грн за кубометр «голубого топлива».

При этом нардеп Крейденко оговорился, что гарантировать неизменность тарифов на 100% не может. То есть, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в правительстве могут все же пересмотреть цены на ключевые коммунальные услуги. Ведь исключать кризис на внутригосударственном или мировом уровне чиновники не могут.