Українцям озвучили літній тариф на світло: скільки платитимемо за 1 кВт*год у червні, липні та серпні

В Україні нещодавно переглянули тарифи на світло та встановили ціни, які діятимуть усе літо. Відповідне рішення Кабінету міністрів було закріплене постановою №480 від 29 квітня 2025року. Яке саме рішення прийняли урядовці та як воно вплине на платіжки українців?

Який тариф на світло діятиме влітку?

Згідно з рішенням міністрів дію фіксованого тарифу на світло було продовжено ще на півроку. Тож до 31 жовтня 2025 року вартість 1 кВт*год становитиме 4,32 грн. Відповідно все літо та більшу частину осені діятиме вже звичний для українців тариф, а суми у їхніх платіжках практично не зміняться.

Яких сумм у платіжках очікувати українцям?

Українські родини, що проживають в квартирах чи будинках із централізованим постачання гарячої води та газовими плитами, отримуватимуть платіжки на суму близько 820 грн. Така сумма пояснюється тим, що споживання у оселях із вказаними житловими умовами становить близько 190 кВт*год. Адже соціальна норма споживання розраховується як 70 кВт*год на одного мешканця оселі та ще по 30 кВт*год на всіх інших членів родини.

Що буде з тарифами на електрику після 31 жовтня?

Як зазначив народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Крейденко, принаймні у 2025 році тарифи на світло в Україні підвищувати не будуть. Тобто 1 кіловат електроенергії найближчим часом буде коштувати ті ж самі 4,32 грн. Незмінними за словами нардепа залишаться і тарифи на газ. Зокрема клієнти «Нафтогазу», як і раніше платитимуть по 7,96 грн за кубометр «блакитного палива».

При цьому нардеп Крейденко обмовився, що гарантувати незмінність тарифів на всі 100% не може. Тобто у разі виникнення надзвичайної ситуації, в уряді можуть все ж переглянути ціни на ключові комунальні послуги. Адже виключати кризу на внутрішньодержавному чи світовому рівні можновладці не можуть.