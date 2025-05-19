В Польше изменился размер минималки: выгодно ли украинцам ехать туда на работу

Польша является самым популярным направлением среди украинских работников. Туда едут через близость к дому, большое количество вакансий, где не требуется опыта или специфических знаний и относительно легкий в изучении язык. Однако, учитывая, что во время войны в Польшу выехало очень много украинцев и конкуренция на рынке труда выросла, некоторые считают это направление уже не выгодным. Действительно ли это так? Сколько можно заработать в Польше украинцам в 2025 году? Рассказываем.

Минимальная зарплата в Польше выросла

С 1 января 2025 г. в Польше возросла минимальная заработная плата. Теперь работникам гарантируют не менее 4666 злотых брутто в месяц, что в эквиваленте составляет около 1220 долларов США до вычета налогов. Это на 366 злотых больше, чем раньше. Также возросла минимальная почасовая ставка с 28,10 до 30,50 злотых. Однако это касается поляков, а вот украинцы могут зарабатывать меньше.

Согласно данным польского правительства, средняя зарплата украинцев в Польше составляет 8673 злотых брутто. После уплаты налогов работники получают «чистыми» около 3400–3600 злотых в месяц (примерно 950–1000 долларов США). Это 6500–7000 грн в неделю.

Украинцы, имеющие официальное трудоустройство, также подпадают под действие минимальных стандартов — то есть имеют право на не более низкую зарплату, чем предусмотрено законом. Если же трудоустройство неофициальное, то доводится довольствоваться тем, что предлагает работодатель.

Что касается вакансий, то по-прежнему чаще всего украинцев нанимают на работу в сфере логистики и складирования, строительства, сельского хозяйства и на различные предприятия.

Выгодно ли ехать в Польшу в 2025 году?

Несмотря на рост расходов на жизнь в Польше большинство украинцев отмечают, что даже после оплаты жилья и питания им удается откладывать средства. Также, Польша и дальше планирует повышать минимальную зарплату, что устраивает многих. Украинцев удерживает в стране и то, что Польша одна из немногих предлагает относительную легкость легализации и официального трудоустройства. А также возможность получить постоянное место жительства (ПМЖ) или карту побыта в будущем.

Несмотря на все, есть и многие, кто решает ехать дальше и выбирает Чехию, Германию, Данию и другие страны Европы.