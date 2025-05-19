У Польщі змінився розмір мінімалки: чи вигідно українцям їхати туди на роботу

Польща є найпопулярнішим напрямком серед українських заробітчан. Туди їдуть через близькість додому, велику кількість вакансій, де не потрібно досвіду чи специфічних знань й відносно легку у вивченні мову. Проте враховуючи, що під час війни в Польщу виїхало дуже багато українців й конкуренція на ринку праці зросла, дехто вважає цей напрямок вже не вигідним. Чи дійсно це так? Скільки можна заробити у Польщі українцям у 2025 році? Розповідаємо.

Мінімальна зарплата у Польщі зросла

З 1 січня 2025 року в Польщі зросла мінімальна заробітна плата. Тепер працівникам гарантують не менше ніж 4 666 злотих брутто на місяць, що в еквіваленті становить близько 1 220 доларів США до вирахування податків. Це на 366 злотих більше, ніж було раніше. Також зросла мінімальна погодинна ставка — із 28,10 до 30,50 злотих. Проте це стосується поляків, а от українці можуть заробляти трохи менше.

Згідно з даними польського уряду, середня зарплата українців у Польщі наразі складає 8 673 злотих брутто. Після сплати податків працівники отримують «чистими» близько 3 400–3 600 злотих на місяць (приблизно 950–1 000 доларів США). Це 6 500–7 000 грн на тиждень.

Українці, які мають офіційне працевлаштування, також підпадають під дію мінімальних стандартів — тобто мають право на не нижчу зарплату, ніж передбачено законом. Якщо ж працевлаштування неофіційне, то доводить задовольнятись тим, що пропонує роботодавець.

Щодо вакансій, то як і раніше, найчастіше українців наймають на роботу у сфери логістики та складування, будівництва, сільського господарства та різноманітні заводи.

Чи вигідно їхати до Польщі у 2025 році?

Попри зростання витрат на життя в Польщі, більшість українців зазначають, що навіть після оплати житла й харчування їм вдається відкладати кошти. Також, Польща й надалі планує підвищувати мінімальну зарплату, що багатьох влаштовує. Українців тримає в країні й те, що Польща одна з небагатьох пропонує відносну легкість легалізації та офіційного працевлаштування. А також можливість отримати постійне місце проживання (ПМП) або карту побиту у майбутньому.

Попри все є й багато тих, хто вирішує їхати далі й обирає Чехію, Німеччину, Данію та інші країни Європи.