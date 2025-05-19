Норвегия выплатит украинским семьям по 37 000 гривен: заявки принимают до 15 июня

Многие международные организации регулярно помогают украинцам, а именно уязвимым категориям населения. В этот раз деньги будет выплачивать Норвегия, а получить помощь могут жители Сумской области или ВПЛ, проживающие на Сумщине. До 15 июня эти категории могут подать заявку на денежную помощь в размере 37 000 грн. Инициатива реализуется в рамках проекта общественной организации «Ассоциация демократического развития» в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев (NRC).

Что это за помощь?

Деньги целевые, то есть их можно потратить только на восстановление сельского хозяйства.

Эту сумму можно потратить на:

Приобретение скота. Семена, удобрения и корм. Базовое сельскохозяйственное оборудование.

Цель программы — поддержать семьи, которые из-за войны потеряли возможность обеспечивать себя даже базовыми потребностями.

Кто может подать заявку?

Программа ориентирована на местных жителей и переселенцев, проживающих в Сумской области, но приоритет будет семьям, которые живут именно в Шосткинской и Ямпольской общинах Сумской области.

Также в первую очередь помощь будут оказывать семьям, соответствующим следующим параметрам:

Семьи, имеющие земельный участок от 0,05 до 0,8 га;

ВПЛ, которые переехали после февраля 2022 года;

семьи, где живут люди с инвалидностью, хроническими болезнями или пенсионеры;

семьи, где есть одинокие родители с детьми младше 18 лет;

многодетные семьи (от 3 детей);

семьи, не получавшие аналогичной помощи последние 3 месяца.

Принимается только одна заявка от каждой семьи. Также учтите, что подача заявки не гарантирует получения выплаты. Бюджет помощи фиксированный и на всех средств вероятно не хватит. Так что будут выбирать в первую очередь тех, кто отвечает всем параметрам. Если вы подходите, с вами дополнительно свяжутся.

Как подать заявку?

Заполните анкету онлайн, доступную по ссылке.

Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня 2025 года включительно.