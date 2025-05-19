Норвегия выплатит украинским семьям по 37 000 гривен: заявки принимают до 15 июня
Многие международные организации регулярно помогают украинцам, а именно уязвимым категориям населения. В этот раз деньги будет выплачивать Норвегия, а получить помощь могут жители Сумской области или ВПЛ, проживающие на Сумщине. До 15 июня эти категории могут подать заявку на денежную помощь в размере 37 000 грн. Инициатива реализуется в рамках проекта общественной организации «Ассоциация демократического развития» в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев (NRC).
Что это за помощь?
Деньги целевые, то есть их можно потратить только на восстановление сельского хозяйства.
Эту сумму можно потратить на:
- Приобретение скота.
- Семена, удобрения и корм.
- Базовое сельскохозяйственное оборудование.
Цель программы — поддержать семьи, которые из-за войны потеряли возможность обеспечивать себя даже базовыми потребностями.
Кто может подать заявку?
Программа ориентирована на местных жителей и переселенцев, проживающих в Сумской области, но приоритет будет семьям, которые живут именно в Шосткинской и Ямпольской общинах Сумской области.
Также в первую очередь помощь будут оказывать семьям, соответствующим следующим параметрам:
- Семьи, имеющие земельный участок от 0,05 до 0,8 га;
- ВПЛ, которые переехали после февраля 2022 года;
- семьи, где живут люди с инвалидностью, хроническими болезнями или пенсионеры;
- семьи, где есть одинокие родители с детьми младше 18 лет;
- многодетные семьи (от 3 детей);
- семьи, не получавшие аналогичной помощи последние 3 месяца.
Принимается только одна заявка от каждой семьи. Также учтите, что подача заявки не гарантирует получения выплаты. Бюджет помощи фиксированный и на всех средств вероятно не хватит. Так что будут выбирать в первую очередь тех, кто отвечает всем параметрам. Если вы подходите, с вами дополнительно свяжутся.
Как подать заявку?
Заполните анкету онлайн, доступную по ссылке.
Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня 2025 года включительно.