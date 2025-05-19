Норвегія виплатить українським родинам по 37 000 гривень: заявки приймають до 15 червня
Чимало міжнародних організацій регулярно допомагають українцям, а саме вразливим категоріям населення. Цього разу гроші виплачуватиме Норвегія, а отримати допомогу можуть мешканці Сумської області, або ВПО, які проживають на Сумщині. До 15 червня ці категорії осіб можуть подати заявку на грошову допомогу у розмірі 37 000 грн. Ініціатива реалізується у межах проєкту громадської організації «Асоціація демократичного розвитку» у співпраці з Норвезькою радою у справах біженців (NRC).
Що це за допомога?
Гроші є цільовими, тобто їх можна витратити лише на відновлення сільського господарства.
Цю суму можна витратити на:
- Придбання худоби.
- Насіння, добрив і кормів.
- Базового сільськогосподарського обладнання.
Мета програми — підтримати родини, які через війну втратили можливість забезпечувати себе навіть базовими потребами.
Хто може подати заявку?
Програма орієнтована на місцевих жителів і переселенців, які проживають на Сумщині, але пріоритет буде родинам, які живуть саме у Шосткинській та Ямпільській громадах Сумської області.
Також в першу чергу допомогу надаватимуть родинам, які відповідають наступним параметрам:
- сімʼї, які мають земельну ділянку від 0,05 до 0,8 га;
- ВПО, які переїхали після лютого 2022 року;
- сімʼї, де живуть люди з інвалідністю, хронічними хворобами або пенсіонери;
- родини, де є одинокі батьки з дітьми до 18 років;
- багатодітні сім’ї (від 3 дітей);
- родини, які не отримували аналогічної допомоги останні 3 місяці.
Приймається лише одна заявка від кожної родини. Також врахуйте, що подача заявки не гарантує отримання виплати. Бюджет допомоги фіксований й на всіх коштів ймовірно не вистачить. Тож обиратимуть в першу чергу тих, хто відповідає всім параметрам. Якщо ви підходите, з вами додатково звʼяжуться.
Як подати заявку?
Заповніть анкету онлайн, яка доступна за посиланням.
Прийом заявок триватиме з 15 травня до 15 червня 2025 року включно.