Збідніти на 1700 грн чи втратити права: що загрожує українським водіям за банальну халатність

Українським водіям загрожує чималий штраф за здавалось би звичайну забудькуватість. Йдеться про їзду без аптечки вогнегасника та знаку аварійної зупинки. Такий проступок в Україні карають чималим штрафом, а в деяких випадках порушник може навіть втратити право на керування транспортним засобом.

Який штраф заплатить водій без аптечки, вогнегасника чи «аварійного» знаку?

Автомобілісти, що забули покласти в багажник такі ключові атрибути, як аптечку, вогнегасник чи знак аварійної зупинки, ризикують «збідніти» на кількасот гривень. При цьому сума штрафу залежить від типу авто:

приватна автівка, призначена для особистих потреб водія – 340 грн;

бус чи автобус, що здійснює пасажирські перевезення – 680 грн.

Проте це ще далеко не всі можливі наслідки їзди без наявності обов’язкових елементів безпеки.

Що буде, якщо впіймають без аптечки вдруге?

У МВС попереджають, що за друге порушення того ж самого закону, тобто користування авто без аптечки та інших обов’язкових елементів безпеки, водію загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 грн. Та це ще «квіточки» у порівнянні з іншими видами покарання, а саме:

позбавлення водійського посвідчення;

арешт на термін до 10 діб.

Варто зазначити, що такі суми штрафів та форми покарання за відсутність аптечки, вогнегасника чи аварійного знаку почали діяти лише нещодавно. Мета впровадження більш суворих санкцій за недбалість водіїв – підвищення безпеки дорожнього руху. Адже ризик втратити посвідчення чи потрапити за грати точно змотивує автомобіліста до придбання аптечки, вогнегасника та знаку аварійної зупинки.

Наразі ж наявність цих обов’язкових атрибутів кожного водія регулярно перевіряється під час спеціальних рейдів. Особливу увагу правоохоронці приділяють таксі, маршрутним автобусам та іншим транспортним засобам, що перевозять пасажирів. Доречі саме у водіїв таких транспортних засобів найчастіше і фіксують відсутність ключових атрибутів безпеки.