Обеднеть на 1700 грн или потерять права: что угрожает украинским водителям за банальную халатность

Украинским водителям грозит немалый штраф за казалось бы обычную забывчивость. Речь идет о езде без аптечки огнетушителя и знака аварийной остановки. Такой проступок в Украине наказывают немалым штрафом, а в некоторых случаях нарушитель может даже потерять право на управление транспортным средством.

Какой штраф заплатит водитель без аптечки, огнетушителя или аварийного знака?

Автомобилисты, забывшие положить в багажник такие ключевые атрибуты, как аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки, рискуют обеднеть на несколько сотен гривен. При этом сумма штрафа зависит от типа машины:

частный автомобиль, предназначенный для личных нужд водителя – 340 грн;

бус или автобус, осуществляющий пассажирские перевозки – 680 грн.

Однако это далеко не все возможные последствия езды без наличия обязательных элементов безопасности.

Что будет, если поймают без аптечки во второй раз?

В МВД предупреждают, что за второе нарушение того же закона, то есть пользование автомобилем без аптечки и других обязательных элементов безопасности, водителю грозит штраф в сумме от 850 до 1700 грн. Но это еще «цветочки» по сравнению с другими видами наказания, а именно:

лишение водительского удостоверения;

арест сроком до 10 суток.

Следует отметить, что такие суммы штрафов и формы наказания за отсутствие аптечки, огнетушителя или аварийного знака начали действовать только недавно. Цель внедрения более строгих санкций за халатность водителей – повышение безопасности дорожного движения. Ведь риск потерять удостоверение или попасть в тюрьму точно смотивирует автомобилиста к приобретению аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

В настоящее время наличие этих обязательных атрибутов каждого водителя регулярно проверяется во время специальных рейдов. Особое внимание правоохранители уделяют такси, маршрутным автобусам и другим транспортным средствам, перевозящим пассажиров. Кстати, именно у водителей такого транспорта чаще всего и фиксируют отсутствие ключевых атрибутов безопасности.