Не спішіть нести це на смітник: 3 культові речі з дев’яностих, за які торгуватимуться колекціонери

Викидаючи старі серванти, касети з 90-х чи такі популярні колись мереживні фіранки, ми вважаємо, що позбуваємось старого мотлоху. Однак більшість українців навіть не уявляють, за які шалені гроші можна продати цей «мотлох». За меблями та іншими культовими речами з 90-х колекціонери готові ледь не битися, торгуючись за них на аукціонах до останньої гривні. А деякі елементи інтер’єру, які ми бачили ще у наших батьків та бабусь, зараз стали у дизайнерів справжнісіньким трендом.

Старі громіздкі серванти

Величезні шафи для посуду, які займали пів квартири, тепер охоче купують для обладнання сучасних інтер’єрів. Вони користується такою популярністю зокрема через свою унікальність. І не дивно, адже кожен старовинний сервант виготовлений з іншої породи дерева, має свій власний візерунок різьби, унікальні вставки зі скла та й взагалі геть не схожий на своїх «братів». Такі серванти зараз модно перефарбовувати у відтінки пастелі та зберігати там вінтажні речі, наприклад старі фотокамери, платівки тощо.

Аудіокасети з 90-х

Касети, які колись перезаписували десятки разів та перемотували з допомогою олівця, зараз теж на ціну золота. З них виготовляють креативні елементи інтер’єру, створюють арт-об’єкти та навіть прикраси. Склеюючи касети докупи можна зробити, наприклад, полицю для сувенірів чи книг, кулон, брелок тощо.

Мереживні фіранки

Фіранки з узорами, які кожен із міленіалів точно пам’ятає з дитинства, тепер знову у моді. З них виготовляють балдахіни для ліжок, абажури для світильників і навіть одяг. Тож замість викидати такі культові речі, можна дати їм нове життя, перетворивши у стильний аксесуар чи елемент інтер’єру. Або ж просто продати на OLX тим, хто давто полює за такими ретро-деталями.