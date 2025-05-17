Летом в Украине введут новую социальную помощь: кто получит более 4 тысяч гривен

В Украине готовится масштабная социальная реформа, которая предусматривает введение базовой социальной помощи. Эта новая программа стартует уже с 1 июля 2025 года и имеет целью объединить несколько существующих видов выплат, упростив доступ к государственной поддержке для наиболее уязвимых категорий населения.

Новая базовая помощь: кто имеет право и как рассчитают сумму

Базовая социальная помощь будет предоставляться малообеспеченным семьям, многодетным семьям, одиноким родителям, лицам с инвалидностью и другим категориям граждан, нуждающихся в поддержке.

Ключевые аспекты базовой социальной помощи:

Стартует с 1 июля 2025 года (для малообеспеченных и многодетных).

Объединяет несколько существующих видов пособий.

Предоставляется уязвимым категориям населения.

Минимальная сумма помощи – 4500 грн на семью.

Размер помощи рассчитывается индивидуально, в зависимости от состава семьи и доходов.

Базовые суммы: 4500 грн (первый член семьи), 3150 грн (взрослый), 4500 грн (ребенок до 18, лицо с инвалидностью I-II гр.).

Базовая сумма помощи на первого члена семьи составит 4500 гривен. Для каждого совершеннолетнего члена семьи эта сумма составит 3150 гривен (70% от базовой), а для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы – 4500 гривен. Размер фактической выплаты будет рассчитываться индивидуально: от суммы, на которую семья имеет право согласно этим базовым показателям, будет вычитаться среднемесячный доход семьи за последние три месяца. Таким образом, чем ниже доходы семьи, тем больше будет сумма помощи.

Как и когда подать заявку и кто не получит помощь

Постановление Кабмина №371 определяет не только правила расчета, но и процедуру подачи заявок.

Способы подачи заявки на базовую социальную помощь:

Через портал «Дія» (онлайн).

В отделениях Пенсионного фонда Украины.

В Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Подача заявок будет происходить поэтапно: с 1 июля 2025 года – для малообеспеченных и многодетных семей, а с 1 октября 2025 года – для всех остальных категорий, подпадающих под действие программы.

Помощь будет предоставляться на шесть месяцев, а затем, если программа будет оставаться действующей, автоматически будет продлеваться еще на полгода. Пилотный проект базовой социальной помощи продлится до 1 июля 2027 года.