Влітку в Україні запровадять нову соціальну допомогу: хто отримає понад 4 тисячі гривень

В Україні готується масштабна соціальна реформа, яка передбачає запровадження базової соціальної допомоги. Ця нова програма стартує вже з 1 липня 2025 року і має на меті об’єднати кілька існуючих видів виплат, спростивши доступ до державної підтримки для найбільш вразливих категорій населення.

Нова базова допомога: хто має право та як розрахують суму

Базова соціальна допомога буде надаватися малозабезпеченим сім’ям, багатодітним родинам, одиноким батькам, особам з інвалідністю та іншим категоріям громадян, які потребують підтримки.

Ключові аспекти базової соціальної допомоги:

Стартує з 1 липня 2025 року (для малозабезпечених та багатодітних).

Об’єднує кілька існуючих видів допомог.

Надається вразливим категоріям населення.

Мінімальна сума допомоги – 4500 грн на сім’ю.

Розмір допомоги розраховується індивідуально, залежно від складу сім’ї та доходів.

Базові суми: 4500 грн (перший член сім’ї), 3150 грн (дорослий), 4500 грн (дитина до 18, особа з інвалідністю I-II гр.).

Базова сума допомоги на першого члена сім’ї становитиме 4500 гривень. Для кожного повнолітнього члена сім’ї ця сума складе 3150 гривень (70% від базової), а для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I-II групи – 4500 гривень. Розмір фактичної виплати буде розраховуватися індивідуально: від суми, на яку родина має право згідно з цими базовими показниками, відніматиметься середньомісячний дохід сім’ї за останні три місяці. Таким чином, чим нижчі доходи сім’ї, тим більшою буде сума допомоги.

Як та коли подати заявку та хто не отримає допомогу

Постанова Кабміну №371 визначає не лише правила розрахунку, але й процедуру подання заявок.

Способи подання заявки на базову соціальну допомогу:

Через портал “Дія” (онлайн).

У відділеннях Пенсійного фонду України.

У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Подача заявок відбуватиметься поетапно: з 1 липня 2025 року – для малозабезпечених і багатодітних родин, а з 1 жовтня 2025 року – для всіх інших категорій, які підпадають під дію програми.

Допомога надаватиметься на шість місяців, а потім, якщо програма залишатиметься чинною, автоматично продовжуватиметься ще на пів року. Пілотний проєкт базової соціальної допомоги триватиме до 1 липня 2027 року.