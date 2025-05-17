Сняли с учета, но мобилизуют: кого касается новая ситуация с ТЦК

В условиях всеобщей мобилизации вопрос воинского учета является чрезвычайно актуальным. Каждый военнообязанный гражданин Украины должен состоять на учете в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Однако, в последнее время участились жалобы граждан, которые с удивлением обнаруживают, что их учет ведется ТЦК, о котором они раньше даже не знали.

Неожиданный учет: как украинцы попадают в «чужие» ТЦК

Проблема заключается в том, что все больше граждан, находящихся в резерве, обнаруживают себя учтенными в ТЦК, расположенном в другой области или даже другом регионе, с которым они никогда не имели никакой связи – ни по месту жительства, ни по месту регистрации.

Как оказывается неожиданный учет в «чужих» ТЦК:

Гражданин узнает об этом случайно во время проверки данных в реестрах.

Это может произойти при попытке сняться с учета по месту фактического проживания.

Оказывается, что человек формально уже стоит на учете в другом ТЦК.

Это происходит без личного заявления в этот ТЦК.

Гражданин не получал никаких уведомлений о смене места учета.

Некоторые случаи еще более странные: люди были официально сняты с учета в «своем» ТЦК, но впоследствии автоматически оказались на учете в другом центре – без их участия или ведома.

Что делать, если ваш учет ведется не тем ТЦК

Если вы обнаружили, что ваш воинский учет ведется другим ТЦК, с которым вы не имеете связи по месту жительства или регистрации, важно действовать.

Прежде всего, попробуйте проверить свои данные через электронные сервисы, если такая возможность доступна. Далее, необходимо обратиться в ТЦК, где вы должны находиться по месту своей регистрации, и спросить объяснения по ситуации. При необходимости, направьте письменное заявление с просьбой внести изменения в учетные данные и перевести вас на учет по месту фактического проживания.

В сложных случаях, когда вопрос не решается на уровне ТЦК, можно обратиться в Министерство обороны Украины или даже в суд для защиты своих прав. Очень важно сохранять все документы: подтверждающие вашу предыдущую регистрацию, снятие с учета, переезд и любые другие обстоятельства, касающиеся вашего воинского учета. Такая автоматическая «передача» между ТЦК без ведома гражданина может вызвать правовую неопределенность и усложнить выполнение воинского долга, поэтому контроль за своим учетным статусом является критически важным.