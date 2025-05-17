Зняли з обліку, але мобілізують: кого стосується нова ситуація з ТЦК

В умовах загальної мобілізації питання військового обліку є надзвичайно актуальним. Кожен військовозобов’язаний громадянин України має перебувати на обліку у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Проте, останнім часом почастішали скарги громадян, які з подивом виявляють, що їхній облік ведеться ТЦК, про який вони раніше навіть не знали.

Несподіваний облік: як українці потрапляють до “чужих” ТЦК

Проблема полягає в тому, що дедалі більше громадян, які перебувають у резерві, виявляють себе врахованими в ТЦК, розташованому в іншій області або навіть іншому регіоні, з яким вони ніколи не мали жодного зв’язку – ані за місцем проживання, ані за місцем реєстрації.

Як виявляється несподіваний облік у “чужих” ТЦК:

Громадянин дізнається про це випадково під час перевірки даних у реєстрах.

Це може статися при спробі знятися з обліку за місцем фактичного проживання.

Виявляється, що людина формально вже стоїть на обліку в іншому ТЦК.

Це відбувається без особистої заяви до цього ТЦК.

Громадянин не отримував жодних повідомлень про зміну місця обліку.

Деякі випадки ще більш дивні: люди були офіційно зняті з обліку у “своєму” ТЦК, але згодом автоматично опинилися на обліку в іншому центрі – без їхньої участі чи відома.

Що робити, якщо ваш облік ведеться не тим ТЦК

Якщо ви виявили, що ваш військовий облік ведеться іншим ТЦК, з яким ви не маєте зв’язку за місцем проживання чи реєстрації, важливо діяти.

Насамперед, спробуйте перевірити свої дані через електронні сервіси, якщо така можливість доступна. Далі, необхідно звернутися до ТЦК, де ви маєте значитись за місцем своєї реєстрації, і запитати пояснення щодо ситуації. При необхідності, направте письмову заяву з проханням внести зміни до облікових даних та перевести вас на облік за місцем фактичного проживання.

У складних випадках, коли питання не вирішується на рівні ТЦК, можна звернутися до Міністерства оборони України або навіть до суду для захисту своїх прав. Дуже важливо зберігати всі документи: що підтверджують вашу попередню реєстрацію, зняття з обліку, переїзд та будь-які інші обставини, що стосуються вашого військового обліку. Така автоматична “передача” між ТЦК без відома громадянина може спричинити правову невизначеність та ускладнити виконання військового обов’язку, тому контроль за своїм обліковим статусом є критично важливим.