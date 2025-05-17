Изменения для карт Ощадбанка с 1 июня: теперь покупать в АТБ можно будет дешевле

Государственный «Ощадбанк» обратился к своим клиентам, чтобы заранее проинформировать о предстоящих изменениях в тарифах и услугах. С первого дня лета, 1 июня 2025 года, вступят в силу обновления условий обслуживания текущих счетов с использованием платежных карт в некоторых популярных тарифных пакетах.

Обновление тарифных пакетов: какие изменения ждут клиентов с 1 июня

Изменения в тарифах и возможностях коснутся нескольких ключевых тарифных пакетов «Ощадбанка».

Основные изменения в тарифных пакетах с 1 июня:

Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Касаются тарифных пакетов «Мой счет», «Зарплатный» и «МORE».

В пакетах «Мой счет», «Зарплатный» и «МORE» добавляется возможность выпуска карт АТБ.

В тарифном пакете «МORE» будут оптимизированы тарифы на снятие наличных.

В тарифном пакете «МORE» будут оптимизированы тарифы на переводы средств с карты на карту.

В частности, в тарифных пакетах «Мой счет», «Зарплатный» и «МORE» появится опция выпуска специальных карт АТБ. Это может быть удобным для клиентов, которые часто совершают покупки в этой торговой сети. Кроме того, в тарифном пакете «МORE» Ощадбанк планирует оптимизировать некоторые тарифы, касающиеся операций по снятию наличных и переводов средств между картами.

Другие важные новости от Ощадбанка: NFC-кольцо и срок действия карт

Кроме изменений в тарифных пакетах, «Ощадбанк» сообщил и о других важных новостях для своих клиентов. До конца 2025 года, а именно до 31 декабря, снижена стоимость NFC-кольца. Это специальный аксессуар с чипом, который позволяет осуществлять бесконтактные оплаты одним прикосновением.

Попутно финансовое учреждение напомнило, что срок действия подавляющего большинства платежных карт «Ощадбанка» продлен до 31 декабря 2025 года. Поэтому, даже если на вашей карте указана уже прошедшая дата окончания срока действия, не спешите ее перевыпускать. Эти карты остаются действительными, и ими можно беспрепятственно рассчитываться за товары и услуги как в Украине, так и за рубежом.

Таким образом, с 1 июня в Ощадбанке произойдут точечные изменения в тарифах и возможностях для некоторых пакетов услуг, а также продолжат действовать временные послабления по стоимости NFC-кольца и срока действия карт.