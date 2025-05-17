Зміни для карток Ощадбанку з 1 червня: тепер купувати в АТБ можна буде дешевше

Державний “Ощадбанк” звернувся до своїх клієнтів, щоб заздалегідь поінформувати про майбутні зміни у тарифах та послугах. З першого дня літа, 1 червня 2025 року, набудуть чинності оновлення умов обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток у деяких популярних тарифних пакетах.

Оновлення тарифних пакетів: які зміни чекають клієнтів з 1 червня

Зміни у тарифах та можливостях торкнуться кількох ключових тарифних пакетів “Ощадбанку”.

Основні зміни у тарифних пакетах з 1 червня:

Зміни набудуть чинності з 1 червня 2025 року.

Стосуються тарифних пакетів “Мій рахунок”, “Зарплатний” та “МORE”.

У пакетах “Мій рахунок”, “Зарплатний” та “МORE” додається можливість випуску карток АТБ.

У тарифному пакеті “МORE” буде оптимізовано тарифи на зняття готівки.

У тарифному пакеті “МORE” буде оптимізовано тарифи на перекази коштів з картки на картку.

Зокрема, у тарифних пакетах “Мій рахунок”, “Зарплатний” та “МORE” з’явиться опція випуску спеціальних карток АТБ. Це може бути зручним для клієнтів, які часто здійснюють покупки у цій торговельній мережі. Крім того, у тарифному пакеті “МORE” Ощадбанк планує оптимізувати деякі тарифи, що стосуються операцій зі зняття готівки та переказів коштів між картками.

Інші важливі новини від Ощадбанку: NFC-кільце та термін дії карток

Окрім змін у тарифних пакетах, “Ощадбанк” повідомив і про інші важливі новини для своїх клієнтів. До кінця 2025 року, а саме до 31 грудня, знижено вартість NFC-кільця. Це спеціальний аксесуар з чипом, який дозволяє здійснювати безконтактні оплати одним дотиком.

Принагідно фінансова установа нагадала, що термін дії переважної більшості платіжних карток “Ощадбанку” продовжено до 31 грудня 2025 року. Тому, навіть якщо на вашій картці вказана дата закінчення терміну дії, що вже минула, не поспішайте її перевипускати. Ці картки залишаються дійсними, і ними можна безперешкодно розраховуватись за товари та послуги як в Україні, так і за кордоном.

Таким чином, з 1 червня в Ощадбанку відбудуться точкові зміни у тарифах та можливостях для деяких пакетів послуг, а також продовжать діяти тимчасові послаблення щодо вартості NFC-кільця та терміну дії карток.