Тарантино назвал единственный «идеальный» фильм в истории кино: он без недостатков

Квентин Тарантино, культовая фигура современного кинематографа, известный своими глубокими знаниями и страстью к истории кино. Недавно режиссер шокировал многих, назвав только один фильм в истории «идеальным». По его мнению, именно эта лента 1970-х годов не имеет никаких недостатков и стала эталоном для целого жанра.

Фильм без единого недостатка: что Тарантино считает идеалом

В эфире одного из шоу Квентин Тарантино откровенно заявил, что считает фильм «Техасская резня бензопилой» 1974 года режиссера Тоуба Хупера единственной «идеальной» лентой за всю историю кинематографа.

Почему «Техасская резня бензопилой» – идеальный фильм по версии Тарантино:

Не имеет ни одного недостатка, от сюжета до визуальной эстетики.

Повлиял на весь жанр хоррор, создав эталон напряжения.

Признан эталоном безусловного совершенства в своем жанре.

По словам Тарантино, эта картина не имеет ни одного изъяна – от самого начала до конца, от сюжетных ходов до визуального стиля. Он считает, что именно этот фильм повлиял на весь жанр хоррор, установив новые стандарты напряжения и безупречности.

Другие «замечательные» фильмы и почему именно «Резня» поразила больше всего

Кроме «Техасской резни бензопилой», Тарантино также назвал список других «замечательных» фильмов, которые он считает совершенными в своих жанрах и которые не требуют никаких изменений. В эту «великолепную семерку» вошли: «Челюсти» Стивена Спилберга (1975), „Экзорцист“ Уильяма Фридкина (1973), „Энни Холл“ Вуди Аллена (1977), „Молодой Франкенштейн“ Мела Брукса (1974), „Назад в будущее“ Роберта Земекиса (1985) и „Дикая банда“ Сэма Пекинпы (1969).

Однако, именно «Техасская резня бензопилой» пленила режиссера своей мрачной атмосферой и новаторством. Особенно его поразила сцена с бензопилой, которая до сих пор вызывает жуткие ощущения. Дополнительной жути, по мнению Тарантино, добавляет заявление о реальных событиях в начале ленты. Как большой поклонник кино 1970-80-х годов, Тарантино считает эту эпоху золотым веком кинематографа, и именно в этот период появился его единственный «идеальный» фильм.