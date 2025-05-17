Тарантіно назвав єдиний «ідеальний» фільм в історії кіно: він без недоліків

Квентін Тарантіно, культова фігура сучасного кінематографа, відомий своїми глибокими знаннями та пристрастю до історії кіно. Нещодавно режисер шокував багатьох, назвавши лише один фільм в історії “ідеальним”. На його думку, саме ця стрічка 1970-х років не має жодних вад і стала еталоном для цілого жанру.

Фільм без жодного недоліку: що Тарантіно вважає ідеалом

В ефірі одного з шоу Квентін Тарантіно відверто заявив, що вважає фільм “Техаська різанина бензопилою” 1974 року режисера Тоуба Хупера єдиною “ідеальною” стрічкою за всю історію кінематографа.

Чому “Техаська різанина бензопилою” – ідеальний фільм за версією Тарантіно:

Не має жодного недоліку, від сюжету до візуальної естетики.

Вплинув на весь жанр горор, створивши еталон напруги.

Визнаний еталоном безумовної досконалості у своєму жанрі.

За словами Тарантіно, ця картина не має жодного вади – від самого початку до кінця, від сюжетних ходів до візуального стилю. Він вважає, що саме цей фільм вплинув на весь жанр горор, встановивши нові стандарти напруги та бездоганності.

Інші “чудові” фільми та чому саме “різанина” вразила найбільше

Окрім “Техаської різанини бензопилою”, Тарантіно також назвав список інших “чудових” фільмів, які він вважає досконалими у своїх жанрах і які не потребують жодних змін. До цієї “чудової сімки” увійшли: “Щелепи” Стівена Спілберга (1975), “Екзорцист” Вільяма Фрідкіна (1973), “Енні Холл” Вуді Аллена (1977), “Молодий Франкенштейн” Мела Брукса (1974), “Назад у майбутнє” Роберта Земекіса (1985) та “Дика банда” Сема Пекінпи (1969).

Проте, саме “Техаська різанина бензопилою” полонила режисера своєю похмурою атмосферою та новаторством. Особливо його вразила сцена з бензопилою, яка досі викликає моторошні відчуття. Додаткової жуті, на думку Тарантіно, додає заява про реальні події на початку стрічки. Як великий шанувальник кіно 1970-80-х років, Тарантіно вважає цю епоху золотим віком кінематографа, і саме в цей період з’явився його єдиний “ідеальний” фільм.