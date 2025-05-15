В украинских школах готовятся изменения: не обойдут ни одно учебное заведение

В скором времени в каждой украинской школе будет работать хотя бы один ветеран. Об этом на днях сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Какую цель преследует такая инициатива и какие должности будут предлагать ветеранам?

Бывшим военным предложат преподавать один из важнейших предметов

Как отметила Ирина Верещук, ветераны российско-украинской войны – это лучшие кандидаты на должность преподавателя «Защиты Отечества». Ведь никто не сможет прочитать этот курс лучше, чем люди, еще совсем недавно сами защищавшие Отечество. Участники боевых действий обладают знаниями и опытом, которые помогут им лучше донести до ума и сердца каждого ученика, насколько важна независимость родины и дать им определенную практическую базу.

Именно поэтому заместитель руководителя Офиса президента сейчас активно продвигает свою инициативу по трудоустройству ветеранов в общеобразовательные школы. Ирина Верещук утверждает, что в каждой школе должен быть, по крайней мере, один ветеран или ветеранка. Только с такими преподавателями «Защиты Отечества» следующее поколение вырастет с глубоким чувством патриотизма и общественного сознания.

Вторая сторона медали – помощь в трудоустройстве ветеранов

Кроме патриотического воспитания учащихся, трудоустройство ветеранов на должности учителей «Защиты Отечества» решит проблему безработицы военных после возвращения с войны. Ведь сейчас в Украине немало бывших военных, которым сложно адаптироваться в мирной жизни и найти работу по душе. После выхода соответствующего приказа Министерства образования и Министерства ветеранов, в Украине начнут подготовку военных, которые проявят интерес к работе в школе.

Однако есть одна проблема, которую подчеркнул сама автор инициативы госпожа Верещук. И эта проблема – низкие зарплаты. У Министерства образования сейчас достаточно ограниченные возможности, а ветеранов вряд ли заинтересует работа с оплатой в несколько тысяч гривен. Но этот вопрос в Офисе президента предлагают решить с помощью местных общин, которые будут доплачивать ветераном за их труд.