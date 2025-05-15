За непристебнутий ремінь можна не платити: українцям розкрили лазівку в ПДР

Незважаючи на вимоги Правил дорожнього руху та значний ризик для життя, за статистикою, більше половини українських водіїв ігнорують використання ременів безпеки. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Проте, як виявляється, не всі водії, яких зупинила поліція без пристебнутого ременя, отримують покарання. Досвідчений патрульний розкрив важливий нюанс.

Як поліцейський має довести порушення та чому це складно

За словами інспектора Патрульної поліції, для того, щоб законно притягнути водія (або пасажирів) до відповідальності за непристебнутий ремінь, правоохоронець має надати докази того, що порушення було скоєно саме під час руху автомобіля.

Поліція має довести, що ви були непристебнуті під час руху авто.

Доказом може бути, наприклад, відеозапис з камери.

Без доказів, слова поліцейського проти слів водія.

Водій може заявити, що відстебнувся після зупинки для зручності.

Штрафи без належних доказів часто скасовуються в суді.

Якщо патрульний зупинив автомобіль, і водій на цей момент вже не пристебнутий, але поліцейський не має відеозапису як доказу того, що ремінь був не пристебнутий саме під час руху, подальші процесуальні дії можуть бути ускладнені. Водій має право заявити, що відстебнувся для зручності вже після зупинки.

Чому досвідчені інспектори не ризикують без доказів та що найважливіше

Досвідчені інспектори Патрульної поліції розуміють, що без вагомих доказів, таких як відеозапис, справа про порушення може бути легко оскаржена в суді та скасована. Тому, навіть будучи впевненими у своїй правоті, вони не завжди ризикують виписувати штраф без належної доказової бази. Зазвичай такі порушення фіксуються щодо водіїв, які не знають своїх прав або бояться сперечатися з поліцейськими і готові одразу визнати провину.

Однак, варто пам’ятати, що використання ременів безпеки – це насамперед питання вашої безпеки та безпеки ваших пасажирів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), правильне використання ременів безпеки знижує ймовірність загибелі водія і пасажирів на передніх сидіннях на 45-50%, а на задніх – на 25%. Тому, попри всі юридичні нюанси та можливості уникнути штрафу, найкращим і найважливішим кроком є просто завжди пристібатися. Це не тільки законна вимога, але й дія, що може врятувати життя.