За непристегнутый ремень можно не платить: украинцам раскрыли лазейку в ПДД

Несмотря на требования Правил дорожного движения и значительный риск для жизни, по статистике, более половины украинских водителей игнорируют использование ремней безопасности. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Однако, как оказывается, не все водители, которых остановила полиция без пристегнутого ремня, получают наказание. Опытный патрульный раскрыл важный нюанс.

Как полицейский должен доказать нарушение и почему это сложно

По словам инспектора Патрульной полиции, для того, чтобы законно привлечь водителя (или пассажиров) к ответственности за непристегнутый ремень, правоохранитель должен предоставить доказательства того, что нарушение было совершено именно во время движения автомобиля.

Полиция должна доказать, что вы были непристегнуты во время движения авто.

Доказательством может быть, например, видеозапись с камеры.

Без доказательств, слова полицейского против слов водителя.

Водитель может заявить, что отстегнулся после остановки для удобства.

Штрафы без надлежащих доказательств часто отменяются в суде.

Если патрульный остановил автомобиль, и водитель на этот момент уже не пристегнут, но полицейский не имеет видеозаписи как доказательства того, что ремень был не пристегнут именно во время движения, дальнейшие процессуальные действия могут быть затруднены. Водитель имеет право заявить, что отстегнулся для удобства уже после остановки.

Почему опытные инспекторы не рискуют без доказательств и что самое важное

Опытные инспекторы Патрульной полиции понимают, что без весомых доказательств, таких как видеозапись, дело о нарушении может быть легко обжаловано в суде и отменено. Поэтому, даже будучи уверенными в своей правоте, они не всегда рискуют выписывать штраф без надлежащей доказательной базы. Обычно такие нарушения фиксируются в отношении водителей, которые не знают своих прав или боятся спорить с полицейскими и готовы сразу признать вину.

Однако, стоит помнить, что использование ремней безопасности – это прежде всего вопрос вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильное использование ремней безопасности снижает вероятность гибели водителя и пассажиров на передних сиденьях на 45-50%, а на задних – на 25%. Поэтому, несмотря на все юридические нюансы и возможности избежать штрафа, лучшим и самым важным шагом является просто всегда пристегиваться. Это не только законное требование, но и действие, которое может спасти жизнь.