Довірливих українців обманюють біля банкоматів Привату і Ощаду: схема зовсім неочевидна

Ситуація, коли біля банкомату до вас підходить незнайома людина і просить переказати гроші з вашої картки на чийсь рахунок в обмін на готівку, може викликати бажання допомогти. Проте, як зазначають фахівці та свідки подібних випадків, таке прохання може таїти в собі приховані ризики та бути потенційною шахрайською схемою.

Прохання переказати гроші: які небезпеки можуть критися

Свідки описують типову ситуацію: людина (часто дівчина), стоячи біля банкомату, звертається до тих, хто збирається ним скористатися, з проханням переказати гроші, пояснюючи це відсутністю власної картки.

Потенційні ризики та шахрайські схеми за таким проханням:

Фальшиві гроші. Готівка, яку вам пропонують в обмін на переказ, може виявитися фальшивою. Ви зробите реальний переказ зі свого рахунку, отримавши натомість недійсні банкноти.

Вимога “справжніх” грошей. Якщо банкомат відмовить прийняти фальшиву купюру, зловмисник може почати стверджувати, що ви підмінили гроші, і вимагати від вас вже справжні банкноти.

“Нібито” ненадходження переказу. Після успішного переказу, шахрай може заявити, що гроші не надійшли отримувачу (картка заблокована, банк відмовив тощо) і вимагати повернути йому кошти, можливо, за допомогою “свідків”, які раптово з’являться.

Сприяння незаконним операціям. Переказ може бути призначений для оплати незаконних товарів або послуг. Ви, самі того не знаючи, можете стати співучасником або мати проблеми з правоохоронними органами.

На жаль, не завжди легко відрізнити людину, яка дійсно опинилася у скрутній ситуації, від шахрая, який намагається скористатися вашою добротою.

Як діяти в подібній ситуації: поради та альтернативи

Зіткнувшись з таким проханням, найпростішим варіантом є просто пройти повз. Проте, якщо ви все ж хочете спробувати допомогти, не піддаючи себе ризику, можна запропонувати альтернативні рішення.

У багатьох банках можна внести готівку на картку через банкомат або платіжний термінал навіть без наявності фізичної картки, знаючи лише її номер. Також можна запропонувати людині швидко оформити моментальну картку в найближчому відділенні банку – такі картки часто видаються одразу і безкоштовно, і з них можна одразу зробити необхідний переказ самостійно. Головне – уникнути ситуації, коли ви здійснюєте переказ зі своєї картки в обмін на готівку від незнайомця, щоб не стати жертвою шахраїв.