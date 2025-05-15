Довірливих українців обманюють біля банкоматів Привату і Ощаду: схема зовсім неочевидна
Ситуація, коли біля банкомату до вас підходить незнайома людина і просить переказати гроші з вашої картки на чийсь рахунок в обмін на готівку, може викликати бажання допомогти. Проте, як зазначають фахівці та свідки подібних випадків, таке прохання може таїти в собі приховані ризики та бути потенційною шахрайською схемою.
Прохання переказати гроші: які небезпеки можуть критися
Свідки описують типову ситуацію: людина (часто дівчина), стоячи біля банкомату, звертається до тих, хто збирається ним скористатися, з проханням переказати гроші, пояснюючи це відсутністю власної картки.
Потенційні ризики та шахрайські схеми за таким проханням:
- Фальшиві гроші. Готівка, яку вам пропонують в обмін на переказ, може виявитися фальшивою. Ви зробите реальний переказ зі свого рахунку, отримавши натомість недійсні банкноти.
- Вимога “справжніх” грошей. Якщо банкомат відмовить прийняти фальшиву купюру, зловмисник може почати стверджувати, що ви підмінили гроші, і вимагати від вас вже справжні банкноти.
- “Нібито” ненадходження переказу. Після успішного переказу, шахрай може заявити, що гроші не надійшли отримувачу (картка заблокована, банк відмовив тощо) і вимагати повернути йому кошти, можливо, за допомогою “свідків”, які раптово з’являться.
- Сприяння незаконним операціям. Переказ може бути призначений для оплати незаконних товарів або послуг. Ви, самі того не знаючи, можете стати співучасником або мати проблеми з правоохоронними органами.
На жаль, не завжди легко відрізнити людину, яка дійсно опинилася у скрутній ситуації, від шахрая, який намагається скористатися вашою добротою.
Як діяти в подібній ситуації: поради та альтернативи
Зіткнувшись з таким проханням, найпростішим варіантом є просто пройти повз. Проте, якщо ви все ж хочете спробувати допомогти, не піддаючи себе ризику, можна запропонувати альтернативні рішення.
У багатьох банках можна внести готівку на картку через банкомат або платіжний термінал навіть без наявності фізичної картки, знаючи лише її номер. Також можна запропонувати людині швидко оформити моментальну картку в найближчому відділенні банку – такі картки часто видаються одразу і безкоштовно, і з них можна одразу зробити необхідний переказ самостійно. Головне – уникнути ситуації, коли ви здійснюєте переказ зі своєї картки в обмін на готівку від незнайомця, щоб не стати жертвою шахраїв.