Доверчивых украинцев обманывают у банкоматов Привата и Ощада: схема совсем неочевидна

Ситуация, когда у банкомата к вам подходит незнакомый человек и просит перевести деньги с вашей карты на чей-то счет в обмен на наличные, может вызвать желание помочь. Однако, как отмечают специалисты и свидетели подобных случаев, такая просьба может таить в себе скрытые риски и быть потенциальной мошеннической схемой.

Просьба перевести деньги: какие опасности могут таиться

Свидетели описывают типичную ситуацию: человек (часто девушка), стоя у банкомата, обращается к тем, кто собирается им воспользоваться, с просьбой перевести деньги, объясняя это отсутствием собственной карты.

Потенциальные риски и мошеннические схемы по такой просьбе:

Фальшивые деньги. Наличные, которые вам предлагают в обмен на перевод, могут оказаться фальшивыми. Вы сделаете реальный перевод со своего счета, получив взамен недействительные банкноты.

Требование «настоящих» денег. Если банкомат откажет принять фальшивую купюру, злоумышленник может начать утверждать, что вы подменили деньги, и потребовать от вас уже настоящие банкноты.

«Якобы» непоступление перевода. После успешного перевода, мошенник может заявить, что деньги не поступили получателю (карта заблокирована, банк отказал и т.д.) и потребовать вернуть ему средства, возможно, с помощью «свидетелей», которые внезапно появятся.

Содействие незаконным операциям. Перевод может быть предназначен для оплаты незаконных товаров или услуг. Вы, сами того не зная, можете стать соучастником или иметь проблемы с правоохранительными органами.

К сожалению, не всегда легко отличить человека, который действительно оказался в затруднительной ситуации, от мошенника, который пытается воспользоваться вашей добротой.

Как действовать в подобной ситуации: советы и альтернативы

Столкнувшись с такой просьбой, самым простым вариантом является просто пройти мимо. Однако, если вы все же хотите попробовать помочь, не подвергая себя риску, можно предложить альтернативные решения.

Во многих банках можно внести наличные на карту через банкомат или платежный терминал даже без наличия физической карты, зная лишь ее номер. Также можно предложить человеку быстро оформить моментальную карту в ближайшем отделении банка – такие карты часто выдаются сразу и бесплатно, и с них можно сразу сделать необходимый перевод самостоятельно. Главное – избежать ситуации, когда вы осуществляете перевод со своей карты в обмен на наличные от незнакомца, чтобы не стать жертвой мошенников.