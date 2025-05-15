Частина українців вже отримала важливі повідомленні, інші отримають після 20 травня

В Україні розпочався процес надсилання платіжок за спожитий у квітні природний газ. Деякі споживачі вже мають можливість ознайомитись зі своїми рахунками, тоді як інші отримають їх трохи пізніше. Це пов’язано з різними способами доставки квитанцій.

Як отримати платіжку за газ та коли вона надходить

Наразі вже доступні електронні платіжки за газ. Вони традиційно надходять споживачам раніше, ніж паперові аналоги.

Терміни отримання платіжок за газ:

Електронні платіжки (у чат-ботах та на порталі Нафтогазу): доступні з 10 числа кожного місяця.

Паперові платіжки: надсилаються щомісяця після 20 числа.

Електронна квитанція за квітневе споживання газу стала доступною для користувачів з 10 травня. Варто зазначити, що якщо сплатити таку платіжку до 15 травня включно, можна отримати невелику знижку у розмірі 1% на наступний платіж.

Натомість, споживачі, які отримують рахунки у паперовому вигляді, отримають їх пізніше – після 20 травня.

Коли потрібно сплатити за газ та як формуються рахунки

Після отримання рахунка за газ, споживач має певний проміжок часу для його оплати. Крайній термін сплати за спожитий у квітні газ – 25 травня. Важливо встигнути здійснити платіж до цієї дати, щоб уникнути нарахування пені або інших неприємних наслідків.

Цьому процесу передує період передачі показників лічильника. Щомісяця споживачі мають надіслати показники своїх газових лічильників у період з 1 по 5 число. Після отримання цих даних, їх обробляють, формують індивідуальні платіжки, які потім надсилають споживачам (спершу електронні, потім паперові). І вже після цього настає період оплати до 25 числа. Такий цикл повторюється щомісяця.

Таким чином, залежно від обраного способу отримання платіжки, українці вже мають або скоро отримають рахунки за квітень, які необхідно сплатити до 25 травня.