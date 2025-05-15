Часть украинцев уже получила важные уведомления, остальные получат после 20 мая

В Украине начался процесс отправки платежек за потребленный в апреле природный газ. Некоторые потребители уже имеют возможность ознакомиться со своими счетами, тогда как другие получат их чуть позже. Это связано с различными способами доставки квитанций.

Как получить платежку за газ и когда она поступает

Сейчас уже доступны электронные платежки за газ. Они традиционно поступают потребителям раньше, чем бумажные аналоги.

Сроки получения платежек за газ:

Электронные платежки (в чат-ботах и на портале Нафтогаза): доступны с 10 числа каждого месяца.

Бумажные платежки: направляются ежемесячно после 20 числа.

Электронная квитанция за апрельское потребление газа стала доступной для пользователей с 10 мая. Стоит отметить, что если оплатить такую платежку до 15 мая включительно, можно получить небольшую скидку в размере 1% на следующий платеж.

Зато потребители, которые получают счета в бумажном виде, получат их позже – после 20 мая.

Когда нужно оплатить за газ и как формируются счета

После получения счета за газ, потребитель имеет определенный промежуток времени для его оплаты. Крайний срок оплаты за потребленный в апреле газ – 25 мая. Важно успеть осуществить платеж до этой даты, чтобы избежать начисления пени или других неприятных последствий.

Этому процессу предшествует период передачи показаний счетчика. Ежемесячно потребители должны прислать показатели своих газовых счетчиков в период с 1 по 5 число. После получения этих данных, их обрабатывают, формируют индивидуальные платежки, которые затем направляют потребителям (сначала электронные, затем бумажные). И уже после этого наступает период оплаты до 25 числа. Такой цикл повторяется ежемесячно.

Таким образом, в зависимости от выбранного способа получения платежки, украинцы уже имеют или скоро получат счета за апрель, которые необходимо оплатить до 25 мая.