Експерти не помилилися: прогноз щодо здорожчання А-95 почав справджуватися 

Як і прогнозувалося раніше, на українських заправках подорожчало пальне. Зокрема різницю у ціні помітили водії, що заправляються бензином марки А-95. Але суттєвого цінового стрибка не відбулося. Наприклад з 13-го до 14-го травня вартість 1 літра А-95 підвищилася всього на 1 копійку і склала 54,61 гривень. Чому ціна на бензин росте та чого очікувати вже до кінця поточного тижня?

Чому скачуть ціни на бензин?

Експерти зазначають, що основний вплив на вартість бензину зараз має попит на нього. У травні порівняно з квітнем бензину купують менше. Тож АЗС обрали для себе найбільш логічну стратегію – намагаються компенсувати зниження попиту на бензин його «високою маржинальністю».

Тенденція до зменшення обсягів продажу А-95 наштовхує на думку, що до кінця травня його ціна продовжуватиме підвищуватися. Хоча зростання вартості бензину скоріш за все буде поступовим і майже непомітним. На думку аналітиків паливного ринку вже до 18 травня, тобто до кінця поточного тижня, цінники А-95 зміняться принаймні на кілька копійок.

Скільки коштує А-95 на українських АЗС?

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», станом на 14 травня найбільші українські мережі автозаправних станцій продавали бензин за ціною від 48,95 до 57,99 гривень за літр. Найвищі ціни встановили такі заправки:

ОККО, WOG та «Рур груп» – 57,99 гривень за літр;

Shell – 57,95 гривень.

За більш демократичною ціною бензин цієї марки можна було придбати на таких АЗС:

«Авантаж 7» – 48,95 гривень за літр;

RLS – 50,40 гривень;

«Фактор» – 50,50 гривень;

«БРСМ-Нафта» – 50,99 гривень;

ОККО Маркет» – 50,99 гривень.

Залишається тільки очікувати, які сюрпризи принесе нам завершення тижня. За прогнозами експертів ціни на А-95 будуть в середньому підвищуватися на 1 копійку щодня. Однак під час війни кожен обстріл чи політична новина можуть серйозно вплинути на темпи зростання цін на пальне.