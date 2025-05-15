В українських школах готуються зміни: не оминуть жодного навчального закладу

Незабаром у кожній українській школі працюватиме принаймні один ветеран. Про це днями повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Яку мету має така ініціатива та які посади пропонуватимуть ветеранам?

Колишнім військовим запропонують викладати один з найважливіших предметів

Як зазначила Ірина Верещук, ветерани російсько-української війни – це найкращі кандидати на посаду викладача «Захисту Вітчизни». Адже ніхто не зможе прочитати цей курс краще, аніж люди, які ще зовсім нещодавно самі боронили Вітчизну. Учасники бойових дій володіють знаннями та досвідом, які допоможуть їм якнайкраще донести до розуму й серця кожного учня, наскільки важливою є незалежність батьківщини та дати їм певну практичну базу.

Саме тому заступниця керівника Офісу президента зараз активно просуває свою ініціативу із працевлаштування ветеранів у загальноосвітні школи. Ірина Верещук стверджує, що у кожній школі повинен бути принаймні один ветеран чи ветеранка. Лише з такими викладачами «Захисту Вітчизни» наступне покоління виросте із глибоким почуттям патріотизму та громадської свідомості.

Друга сторона медалі – допомога у працевлаштуванні ветеранів

Окрім патріотичного виховання учнів, працевлаштування ветеранів на посади вчителів із «Захисту Вітчизни» вирішить проблему із безробіття військових після повернення з війни. Адже зараз в Україні чимало колишніх військових, яким складно адаптуватися у мирному житті та знайти собі роботу до душі. Тож після виходу відповідного наказу Міністерства освіти та Міністерства ветеранів, в Україні розпочнуть підготовку військових, які виявлять зацікавленість до роботи у школі.

Проте є одна проблема, на якій наголосила сама авторка ініціативи пані Верещук. І ця проблема – низькі зарплати. Міністерство освіти зараз має доволі обмежені можливості, а ветеранів навряд зацікавить робота з оплатою у кілька тисяч гривень. Але це питання в Офісі президента пропонують вирішити за допомогою коштів місцевих громад, що будуть доплачувати ветераном за їх працю.