После этих 5 фраз вы передумаете покупать машину: какие слова продавца б/у автомобиля должны насторожить

Покупая подержанный автомобиль, нужно всегда быть на стороже. Некоторые продавцы могут обмануть и скрыть наличие определенных поломок или «темное прошлое» автомобиля. Поэтому нужно обратить внимание не только на техническое состояние машины, а также на то, что о ней говорит предыдущий владелец или продавец. Некоторые из сказанных ими фраз являются очевидным показателем того, что с машиной что-то не так.

1. «Честно говоря, в авариях машина не была!»

Когда продавец так настаивает на отсутствии в прошлом автомобиля ДТП, это наводит на мысль, что он хочет что-то скрыть. В таком случае лучше все-таки проверить машину через специальный онлайн-сервис. Для этого необходимо знать лишь VIN-код машины. Если же продавец не хочет Вам его предоставить, лучше вообще отказаться от покупки.

2. «Здесь все родное, никакого ремонта не было!»

Если речь идет о сравнительно новой машине, которой не более 3-4 лет, тогда в эти слова еще можно поверить. Однако когда речь идет о машине с солидным стажем, то варианта всего два: либо машину практически не обслуживали, либо владелец лжет.

3. «Это машина жены/мамы/соседки, она почти не ездила!»

Отсутствие полноценной эксплуатации может быть преимуществом только для людей, которые совершенно не разбираются в автомобилях. Опытный автомобилист сразу откажется от идеи покупать машину, долго стоявшую в гараже. Понятно ведь, что у такой машины может быть немало проблем, среди которых плохое состояние технических жидкостей и песохшие резиновые уплотнители.

4. «Да там только масло надо поменять!»

Обычно такой фразой пытаются прикрыть ряд более глубоких проблем машины. Или же этот автомобиль просто «не видел» никакого другого обслуживания, кроме обычной замены масла.

5. «Я только что сделал небольшое ТО, все в порядке!»

Такая фраза наводит только на одну мысль – владелец привел машину в терпимое состояние, чтобы ее было легче продать. Попросите подтверждение основательного техосмотра в виде квитанций или сервисной книжки с соответствующими записями. Если вам в этом откажут, лучше отменить сделку и не покупать «кота в мешке».