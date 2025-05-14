Після цих 5 фраз ви передумаєте купувати машину: які слова продавця б/в автівки повинні насторожити

Купуючи вживаний автомобіль, потрібно завжди бути на сторожі. Деякі продавці можуть обдурити та приховати наявність певних поломок чи «темне минуле» автівки. Тому потрібно звернути увагу не лише на технічний стан автомобіля, а також на те, що про неї говорить попередній власник чи продавець. Деякі зі сказаних ними фраз є очевидним показником того, що з машиною щось не так.

1. «Чесно кажучи, в аваріях машина не була!»

Коли продавець так наполягає на відсутності у минулому автівки ДТП, це наводить на думку, що він хоче щось приховати. В такому випадку краще все ж перевірити машину через спеціальний онлайн-сервіс. Для цього потрібно знати лише VIN-код машини. Якщо ж продавець не хоче Вам його надати, краще взагалі відмовитися від покупки.

2. «Тут усе рідне, жодного ремонту не було!»

Якщо ідеться про порівняно нову машину віком не більше 3-4 років, тоді у ці слова ще можна повірити. Однак коли мова йде про машину із солідним стажем, то варіанта лише два: або машину практично не обслуговували, або власник бреше.

3. «Це машина дружини/мами/сусідки, вона майже не їздила!»

Відсутність повноцінної експлуатації може бути перевагою лише для людей, які геть не знаються на автівках. Досвідчений автомобіліст одразу відмовиться від ідеї купувати машину, яка довго стояла в гаражі. Адже зрозуміло, що у такої машини може бути чимало проблем, серед яких поганий стан технічних рідин та песохлі гумові ущільнювачі.

4. «Та там тільки мастило треба поміняти!»

Зазвичай такою фразою намагаються прикрити низку більш глибоких проблем машини. Або ж ця автівка просто «не бачила» жодного іншого обслуговування, окрім звичайної заміни мастила.

5. «Я щойно зробив невелике ТО, все в порядку!»

Така фраза наводить лише на одну думку – власник привів машину у терпимий стан, щоб її було легше продати. Попросіть підтвердження ґрунтовного техогляду у вигляді квитанцій чи сервісної книжки із відповідними записами. Якщо вам у цьому відмовлять, краще скасувати угоду і не купувати «кота в мішку».