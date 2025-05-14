Отец пенсионер, правда женат: отсрочка под вопросом

Общая мобилизация, которая продолжается в Украине уже более 3 лет, заставила украинцев тщательно изучить все возможные законодательные акты, касающиеся освобождения от военной службы. Однако из-за постоянных изменений в законах военнообязанные украинцы уже и сами не знают, является ли их семейная ситуация причиной для отсрочки или нет.

Опытный юрист Владислав Дерий, в последнее время работающий преимущественно с военнообязанными, рассказал о деле одного из своих клиентов. Мужчина обратился к нему с интересным вопросом по отсрочке, который может оказаться актуальным и для других военнообязанных.

Дают ли отсрочку по уходу за женатым пенсионером?

Клиента, обратившегося к господину Дерию, интересовал казалось бы довольно простой вопрос: дадут ли ему отсрочку по уходу за отцом пенсионером, который к тому же имеет инвалидность. На первый взгляд ответ очевиден – конечно дадут. Однако есть один нюанс, усложняющий ситуацию: у отца есть жена, также пенсионного возраста.

Владислав Дерий решил подробнее рассказать об этом случае, ведь подобных ситуаций сейчас немало. Согласно закону, если отец/мать военнообязанного нуждаются в уходе из-за почтенного возраста или инвалидности, то вопрос предоставления отсрочки решает только один фактор. И этот фактор – трудоспособность или нетрудоспособность второго супруга. Напомним, что по украинскому законодательству нетрудоспособным считается человек, который уже достиг пенсионного возраста или является инвалидом I, II либо III группы.

В данной ситуации жена отца является пенсионеркой, поэтому она никак не может стать причиной отказа в отсрочке. Ведь пенсионный возраст этой женщины делает ее саму такой, которая имеет право на содержание. А это значит, что она не может быть кандидатурой в содержатели или сиделки своего мужа. Так что военнообязанный вполне может претендовать на отсрочку. Причина – необходимость ухода за отцом и его финансового обеспечения.