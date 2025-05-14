Батько пенсіонер, щоправда одружений: відстрочка під питанням

Загальна мобілізація, що триває в Україні вже понад 3 роки, змусила українців досконало вивчити всі можливі законодавчі акти, які стосуються звільнення від військової служби. Однак, через постійні зміни у законах, військовозобов’язані українці вже й самі не знають, чи їх сімейна ситуація є причиною для відстрочки, чи ні.

Досвідчений юрист Владислав Дерій, що останнім часом працює переважно із військовозобов’язаними, розповів про справу одного зі своїх клієнтів. Чоловік звернувся до нього із цікавим запитанням щодо відстрочки, яке може виявитися актуальним і для інших військовозобов’язаних.

Чи дають відстрочку по догляду за одруженим пенсіонером?

Клієнта, що звернувся до пана Дерія, цікавило здавалось би досить просте запитання: чи дадуть йому відстрочку по догляду за батьком пенсіонером, який до того ж має інвалідність. На перший погляд відповідь очевидна – звісно дадуть. Проте є один нюанс, який ускладнює ситуацію: у батька є дружина, також пенсійного віку.

Владислав Дерій вирішив розповісти детальніше про цей випадок, адже схожих ситуацій зараз чимало. Згідно із законом, якщо батько/мати військовозобов’язаного потребують догляду через поважний вік чи інвалідність, то питання надання відстрочки вирішує лише один фактор. І цей фактор – працездатність чи непрацездатність другого члена подружжя. Нагадаємо, що за українським законодавством непрацездатною вважається людина, яка вже досягла пенсійного віку або є інвалідом І, ІІ чи ІІІ групи.

У даній ситуації дружина батька є пенсіонеркою, тож вона аж ніяк не може стати причиною відмови у відстрочці. Адже пенсійний вік цієї жінки робить її саму такою, що має право на утримання. А це означає, що вона не може бути кандидатурою в утримувачі чи доглядальники свого чоловіка. Тож військовозобов’язаний цілком може претендувати на відстрочку. Причина – необхідність догляду за батьком та його фінансового забезпечення.