Украине обанкротилось еще 8 банков: какие их активы уже продают с молотка

В Украине закрылось еще 8 банков, а их активы уже выставили на продажу. Как ликвидацией финучреждений, так и продажей их имущества занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Выставленные на аукцион активы в сумме оценивают в 402,4 млн грн.

Какие банки объявили о банкротстве?

Среди финансовых учреждений, вынужденных закрыться и отдать свои активы под контроль ФГВФЛ, оказались:

Проминвестбанк;

КСГ Банк;

МР Банк;

Банк Форвард;

Мегабанк;

АКБ «Конкорд»;

Укрсбудинвестбанк;

Банк Сич.

Активы всех этих банков были выставлены на продажу в системе Prozorro еще 5 мая. Их стартовую стоимость установили ​​на уровне 402,4 млн. грн.

Какие активы выставили на аукцион?

Большинство выставленных на продажу активов ликвидированных банков – это права требования по кредитам. Их общая сумма составляет около 271,2 млн грн. Кроме того, через систему Prozorro собираются реализовать:

недвижимость, земельные наделы и другие основные средства – на сумму 111,6 млн грн;

дебиторскую задолженность перед финучреждениями – на сумму 19,6 млн грн.

Вкладчики какого банка скоро не смогут забрать свои деньги?

В ФГВФЛ также сообщили, что в скором времени будет прекращена выплата гарантированных сумм клиентам ПАО «Фидобанк».Этот банк также сейчас находится на этапе ликвидации, а у его вкладчиков осталось совсем мало времени, чтобы забрать свои деньги. В частности, в Фонде гарантирования вкладов отметили:

владельцы депозитов имеют время до 5 июня, чтобы забрать средства;

клиенты, которые пока не получили возмещения по вкладам, могут получить гарантированную им сумму через банки-агенты ФГВФЛ;

список банков-агентов можно просмотреть на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов.

Если вкладчик уже умер, его наследники могут прислать в Фонд гарантирования вкладов специальное обращение и в срок до 20 дней начиная с 6 мая получить возмещение на основании права на наследство. После того, как этот срок истечет, получить гарантированную сумму по вкладу будет уже невозможно.