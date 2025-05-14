Новини

Украине обанкротилось еще 8 банков: какие их активы уже продают с молотка

По информации от Фонда гарантирования вкладов, стартовая стоимость выставленной на продажу собственности ликвидированных банков составляет 402,4 млн грн.

Дайнеко Наталія14.05.2025
Ãëàâíîå çäàíèå "Ïðîìèíâåñòáàíêà" â Äîíåöêå, â ïÿòíèöó, 26 ñåíòÿáðÿ 2008 ã. Â Äîíåöêå àêòèâíî ñòàëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñëóõè î âîçìîæíîì áàíêðîòñòâå Ïðîìèíâåñòáàíêà. Â îòäåëåíèÿõ áàíêà è ó áàíêîìàòîâ ñêîïèëèñü î÷åðåäè âêëàä÷èêîâ, êîòîðûå õîòÿò ñíÿòü äåíüãè ñî ñ÷åòà. Ïðåññ-ñëóæáà "Ïðîìèíâåñòáàíêà" â Êèåâå çàÿâèëà î òîì, ÷òî ïîâîäîâ äëÿ ïàíèêè íåò. Â ñóááîòó, 27 ñåíòÿáðÿ, ïðåäñåäàòåëü îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Ëîãâèíåíêî, êîììåíòèðóÿ ñèòóàöèþ âîêðóã Ïðîìèíâåñòáàíêà âûñêàçàë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî «äàííàÿ ïðîáëåìà ñîçäàíà èñêóññòâåííî. «Ïðîìèíâåñòáàíê» ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ çàêðûòûõ ñòðóêòóð îòå÷åñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî ðûíêà. Áàíêîì âëàäåþò 63 òûñÿ÷è àêöèîíåðîâ. Àêòèâû ÏÈÁà ñîñòàâëÿþò 27,5 ìëðä. ãðí. è îí ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ÿâëÿåòñÿ áàíêîì ¹ 6 â Óêðàèíå. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

В Украине закрылось еще 8 банков, а их активы уже выставили на продажу. Как ликвидацией финучреждений, так и продажей их имущества занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Выставленные на аукцион активы в сумме оценивают в 402,4 млн грн.

Какие банки объявили о банкротстве?

Среди финансовых учреждений, вынужденных закрыться и отдать свои активы под контроль ФГВФЛ, оказались:

В тему
  • Проминвестбанк;
  • КСГ Банк;
  • МР Банк;
  • Банк Форвард;
  • Мегабанк;
  • АКБ «Конкорд»;
  • Укрсбудинвестбанк;
  • Банк Сич.

Активы всех этих банков были выставлены на продажу в системе Prozorro еще 5 мая. Их стартовую стоимость установили ​​на уровне 402,4 млн. грн.

Какие активы выставили на аукцион?

Большинство выставленных на продажу активов ликвидированных банков – это права требования по кредитам. Их общая сумма составляет около 271,2 млн грн. Кроме того, через систему Prozorro собираются реализовать:

  • недвижимость, земельные наделы и другие основные средства – на сумму 111,6 млн грн;
  • дебиторскую задолженность перед финучреждениями – на сумму 19,6 млн грн.

Вкладчики какого банка скоро не смогут забрать свои деньги?

В ФГВФЛ также сообщили, что в скором времени будет прекращена выплата гарантированных сумм клиентам ПАО «Фидобанк».Этот банк также сейчас находится на этапе ликвидации, а у его вкладчиков осталось совсем мало времени, чтобы забрать свои деньги. В частности, в Фонде гарантирования вкладов отметили:

  • владельцы депозитов имеют время до 5 июня, чтобы забрать средства;
  • клиенты, которые пока не получили возмещения по вкладам, могут получить гарантированную им сумму через банки-агенты ФГВФЛ;
  • список банков-агентов можно просмотреть на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов.

Если вкладчик уже умер, его наследники могут прислать в Фонд гарантирования вкладов специальное обращение и в срок до 20 дней начиная с 6 мая получить возмещение на основании права на наследство. После того, как этот срок истечет, получить гарантированную сумму по вкладу будет уже невозможно.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія14.05.2025
Back to top button