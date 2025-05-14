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Україні збанкрутувала ще 8 банків: які їх активи продають з молотка

За інформацією від Фонду гарантування вкладів, стартова вартість виставленої на продаж власності ліквідованих банків становить 402,4 млн грн. 

Дайнеко Наталія14.05.2025
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В Україні закрилося ще 8 банків, а їх активи вже виставила на продаж. Як ліквідацією фінустанов, так і продажем їх майна займається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Наразі виставлені на аукціон активи в сумі оцінюють у 402,4 млн грн.

Які банки оголосили про банкрутство?

Серед фінансових установ, що змушені були закритися та віддати свої активи під контроль ФГВФО, опинилися:

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  • Промінвестбанк;
  • КСГ Банк;
  • МР Банк;
  • Банк Форвард;
  • Мегабанк;
  • АКБ «Конкорд»;
  • Укрбудінвестбанк;
  • Банк Січ.

Активи всіх цих банків виставили на продаж у системі Prozorro ще 5 травня. Їх початкова вартість була встановлена на рівні 402,4 млн грн.

Які активи виставили на аукціон?

Більша частина виставлених на продаж активів ліквідованих банків – це права вимоги за кредитами. Їх загальна сума становить близько  271,2 млн грн. Крім того через систему Prozorro збираються реалізувати:

  • неухомість, земельні наділи й інші основні засоби – на суму 111,6 млн грн;
  • дебіторську заборгованість перед фінустановами – на суму 19,6 млн грн.

Вкладники якого банку незабаром не зможуть забрати свої гроші?

У ФГВФО також повідомили, що незабаром буде припинено виплату гарантованих сум клієнтам ПУАТ «Фідобанк».  Цей банк також зараз знаходиться на етапі ліквідації, а у його вкладників залишилося зовсім мало часу щоб забрати свої гроші. Зокрема у Фонді гарантування вкладів зазначили:

  • власники депозитів мають час до 5 червня щоб забрати свої гроші;
  • клієнти, що наразі не отримали відшкодування за вкладами, можуть отримати гарантовану їм суму через банки-агенти ФГВФО;
  • список банків-агентів можна переглянути на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів.

Якщо вкладник вже помер, то його спадкоємці можуть надіслати до Фонду гарантування вкладів спеціальне звернення й у строк до 20 днів починаючи від 6 травня отримати відшкодування на підставі права на спадщину. Після того, як цей термін спливе, отримати гарантовано суму за вкладом буде вже неможливо.

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Дайнеко Наталія14.05.2025
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