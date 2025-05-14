В Украине собираются ввести так называемый «налог на OLX»: кому придется его платить

В Украине всерьез возьмутся за продавцов, торгующих через различные онлайн-платформы. В частности, в Кабмине уже обсуждают проект закона о налогообложении доходов таких торговцев. Украинцам, торгующим в интернете, в частности, на OLX, Prom и других платформах, придется регистрировать свою деятельность и платить налог. Правда, некоторым продавцам предложат упрощенные условия налогообложения.

Каких правил заставят придерживаться онлайн-торговцев?

Законопроект №13232, который правительственные чиновники зарегистрировали в Верховной раде еще 30 апреля, существенно изменит правила осуществления продаж в интернете. Онлайн-торговцам придется:

зарегистрировать ФЛП или особый статус налогоплательщика;

открыть в банке специальный счет для зачисления средств, полученных от продаж;

регулярно отчитываться перед налоговой о своих доходах, в том числе наличных.

Все эти требования могут немного скорректировать, ведь законопроект все еще находится на стадии доработки. В частности, в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), которая также участвует в разработке этого закона, предложили облегчить регистрацию особого налогового статуса сделав ее доступной через «Дия». Кроме того, нардепы пошли навстречу интернет-продавцам и согласились несколько смягчить определенные условия законопроекта.

На какие поблажки пошли нардепы по просьбе интернет-продавцов?

Чтобы внедрение новых законодательных требований не стало для онлайн-торговцев шоком, авторам законопроекта предложили хотя бы на первых порах пойти на определенные поблажки. В частности, в течение 1-го года после введения «налога на OLX» продавцам, торгующим в интернете, будут прощать ошибки в налоговых декларациях. То есть, за неточности или неправильно указанную информацию о доходах их не будут штрафовать.

Кроме того, части лиц, осуществляющих продажи через популярные онлайн-платформы, позволят пройти упрощенную процедуру администрирования деятельности. Так исключением станут украинцы, которые в течение года провели не более трех операций на общую сумму до 2000 евро (около 95 тыс. грн).

Однако следует отметить, что законопроект все еще обсуждается нардепами и окончательная его версия до сих пор не утверждена. В настоящее время целью его авторов является регулирование уплаты налогов и максимальное повышение прозрачности налогообложения без ущерба для бизнеса. Так что финальная версия законопроекта должна стать воплощением баланса между интересами государства и бизнеса.