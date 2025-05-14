В Україні збираються ввести так званий «податок на OLX»: кому доведеться його платити

В Україні всерйоз візьмуться за продавців, що торгують через різноманітні онлайн-платформи. Зокрема в Кабміні вже обговорюють проект закону про оподатковування доходів таких торговців. Українцям, що торгують в інтернеті, зокрема на OLX, Prom та інших платформах, доведеться реєструвати свою діяльність та платити податок. Щоправда деяким продавцям запропонують спрощені умови оподаткування.

Яких правил змусять дотримуватися онлайн-торговців?

Законопроект №13232, який урядовці зареєстрували у Верховній раді ще 30 квітня, суттєво змінить правила здійснення продажів в інтернеті. Онлайн-торговцям доведеться:

зареєструвати ФОП або особливий статус платника податків;

відкрити в банку спеціальний рахунок для зарахування коштів, отриманих від продажів;

регулярно звітувати перед податковою про свої доходи, в тому числі готівкові.

Зазначимо, що всі ці вимоги можуть трохи скоригувати, адже законопроект все ще знаходиться на стадії доопрацювання. Зокрема у Європейський Бізнес Асоціації (ЄБА), яка також бере участь у розробці цього закону, запропонували полегшити реєстрацію особливого податкового статусу зробивши її доступною через «Дія». Крім того нардепи пішли назустріч інтернет-продавцям та погодилися дещо пом’якшили певні умови законопроекту.

На які поблажки пішли нардепи на прохання інтернет-продавців?

Щоб впровадження нових законодавчих вимог не стало для онлайн-торговців шоком, авторам законопроекту запропонували хоча б на перших порах піти на певні поблажки. Зокрема протягом 1-го року після запровадження «податку на OLX» продавцям, що торгують в інтернеті, пробачатимуть помилки у податкових деклараціях. Тобто за неточності чи неправильно вказану інформацію про доходи їх не штрафуватимуть.

Крім того частині осіб, що здійснюють продажі через популярні онлайн-платформи, дозволять пройти спрощену процедуру адміністрування діяльності. Так винятком стануть українці, які протягом року здійснили не більше трьох операцій на загальну суму до 2000 євро (близько 95 тис. грн).

Однак варто зазначити, що законопроект все ще обговорюється нардепами і остаточна його версія досі не затверджена. Наразі метою його авторів є регулювання сплати податків та максимальне підвищення прозорості оподаткування, без шкоди для бізнесу. Тож фінальна версія законопроекту повинна стати втіленням балансу між інтересами держави та бізнесу.