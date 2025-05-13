Важные изменения для водителей: обновление вступит в силу 27 мая

На водителей, осуществляющих перевозку, ожидают важные изменения. Украина утвердила обновленный механизм использования для работы смарт-тахографов Это означает, что все водители, которые перевозят что-то по Украине или тем более едут в Европу, будут вынуждены соблюдать новые правила. Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач. Замминистра отмечает, что эти правила были наработаны совместно с представителями ЕС.

В Украине появятся образцы смарт-карт для тахографов

Ранее водители вынуждены были покупать технику с уже встроенными «умными» тахографами (фиксирующими устройствами, сколько времени водитель находится за рулем), но в Украине не было возможности их обслуживать или получить для них специальные карточки. Эту ситуацию решили изменить.

С 27 мая вводятся новые правила:

Будут официально утверждены образцы карточек для смарт-тахографов. Раньше заявление на карточку нужно было подавать только лично и через почту. Теперь это можно сделать онлайн. Установка и обслуживание тахографов будут регулировать четкие правила, которые согласованы с законом об админ процедуре. Водителям больше не нужно будет возить с собой специальный документ (протокол поверки) о проверке тахографа – это облегчит им работу. Также в министерстве сказали, что возможность заказать карты появится после того, как разрешат технические детали из ЕС. О дате сообщат позже.

Кстати, смарт-тахографы имеют GPS, то есть автоматически фиксируют, когда автомобиль пересекает границу, и могут передавать эту информацию дистанционно.

Эти изменения важны, потому что помогут украинским перевозчикам и водителям лучше отвечать требованиям Европейского Союза. Смарт-тахографы обязательны для международных перевозок в странах ЕС, поэтому приведение в порядок этой сферы — еще один шаг к евроинтеграции.