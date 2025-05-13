Важливі зміни для водіїв: оновлення вступить в силу 27 травня
На водіїв, які здійснюють перевезення, чекають важливі зміни. Україна затвердила оновлений механізм використання для роботи смарт-тахографів. Це означає, що всі водії, які перевозять щось по Україні, чи тим паче їдуть в Європу, будуть змушені дотримуватись нових правил. Про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. Заступник міністра зазначає, що ці правила було напрацьовано спільно з представниками ЄС.
В Україні зʼявляться зразки смарт-карток для тахографів
Раніше водії змушені були купувати техніку з уже вмонтованими «розумними» тахографами (пристроями, які фіксують, скільки часу водій перебуває за кермом), але в Україні не було можливості їх обслуговувати чи отримати для них спеціальні картки. Цю ситуацію вирішили змінити.
З 27 травня запроваджуються нові правила:
- Будуть офіційно затверджені зразки карток для смарт-тахографів.
- Раніше заяву на картку потрібно було подавати тільки особисто й через пошту. Тепер це можна буде зробити онлайн.
- Установлення та обслуговування тахографів регулюватимуть чіткі правила, які узгоджено із законом про адмінпроцедуру.
- Водіям більше не потрібно буде возити з собою спеціальний документ (протокол повірки) про перевірку тахографа — це полегшить їм роботу.
- Також у міністерстві сказали, що можливість замовити картки з’явиться після того, як вирішать технічні деталі з ЄС. Про дату повідомлять пізніше.
До слова, смарт-тахографи мають GPS, тобто автоматично фіксують, коли автомобіль перетинає кордон, і можуть передавати цю інформацію дистанційно.
Ці зміни важливі, бо допоможуть українським перевізникам і водіям краще відповідати вимогам Європейського Союзу. Смарт-тахографи обов’язкові для міжнародних перевезень у країнах ЄС, тож упорядкування цієї сфери — ще один крок до євроінтеграції.