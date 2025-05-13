Один бойлер работает как 65 холодильников: как уменьшить аппетиты вашего водонагревателя

Обойтись без бойлера сегодня крайне сложно. В некоторых домах это единственный способ нагрева воды, а понежиться под теплым душем любит каждый. Но пока вы наслаждайтесь горячей водой из крана, счетчик разгоняется до скорости, которой бы позавидовал сам Шумахер. Сколько энергии потребляет это незаменимое устройство и можно ли как-нибудь уменьшить его аппетиты.

Работает как 65 холодильников

Сравнить количество электроэнергии, потребляемой бойлером можно только с объемом киловатт, используемых нескольким десятком холодильников. Если точнее, 1 бойлер при нагревании воды, «крутит» счетчик так, будто вы одновременно включили 65 больших двухкамерных холодильников.

Почему бойлер потребляет так много электричества? Дело в том, что это популярное устройство, имеющееся почти в каждом доме, нагревает воду используя силу электрического сопротивления. А это потребление примерно 3000-5500 Вт в час. Особенно высок этот показатель при работе душа. Для сравнения, среднестатистический холодильник потребляет всего 35-40 Вт в час. Согласитесь, разница поразительная.

Как уменьшить аппетиты бойлера?

По подсчетам специалистов около 15-20% всей потребляемой электроэнергии в доме, где есть бойлер, приходится именно на его долю. Можно ли снизить аппетиты водонагревателя? Есть несколько эффективных способов:

попытаться принимать душ быстрее и с более низкой температурой;

приобрести специальную насадку-редуктор, чтобы экономить воду, а заодно и электроэнергию на ее нагрев;

перейти на модель бойлера с более высокой энергоэффективностью;

купить водонагреватель, работающий на солнечной энергии.

Конечно, добиться существенной разницы в счетах будет сложно. В любом случае, нагрев воды – это достаточно энергозатратное дело. Однако уменьшить затраты электроэнергии по крайней мере на 10-20%, это уже будет значительным достижением. Если учесть актуальную цену за киловатт электричества, то вполне возможно, что вам удастся сэкономить даже несколько сотен гривен в месяц.