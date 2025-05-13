Один бойлер працює наче 65 холодильників: як зменшити апетити вашого водонагрівача

Обійтися без бойлера сьогодні вкрай складно. В деяких оселях це єдиний спосіб нагріву води, а поніжитися під теплим душем любить кожен. Та поки ви насолоджуйтеся гарячою водою з крану, лічильник розганяється до швидкості, якій позаздрив би сам Шумахер. Скільки енергії споживає цей незамінний пристрій та чи можна якось зменшити його апетити.

Працює як 65 холодильників

Порівняти кількість електроенергії, яку споживає бойлер можна лише із обсягом кіловат, що використовують кілька десятків холодильників. Якщо точніше, 1 бойлер під час нагрівання води, «крутить» лічильник так, наче ви одночасно увімкнули 65 великих двокамерних холодильників.

Чому ж бойлер споживає так багато електрики? Справа в тому, що цей популярний пристрій, який є майже в кожному домі, нагріває воду використовуючи силу електричного спротиву. А це споживання приблизно 3000-5500 Вт за годину. Особливо високий цей показник під час роботи душу. Для порівняння, середньостатистичний холодильник споживає лише 35-40 Вт за годину. Погодьтеся, різниця вражає.

Як зменшити «апетити» бойлера?

За підрахунками спеціалістів близько 15-20% всієї спожитої електроенергії у домівці, де є бойлер, припадає саме на його долю. Чи можна зменшити апетити водонагрівача? Є кілька ефективних варіантів:

спробувати приймати душ швидше та із нижчою температурою;

придбати спеціальну насадку-редуктор, щоб економити воду, а заразом і електроенергію на її нагрівання;

перейти на модель бойлера із вищою енергоефективністю;

придбати водонагрівач, що працює на сонячній енергії.

Звісно домогтися разючої різниці у рахунках буде складно. Та в будь-якому випадку, нагрів води це досить енергозатратна справа. Однак домогтися принаймні 10-20% економії, це вже значне досягнення. Якщо врахувати актуальні ціни на електроенергію, та цілком можливо що вам вдасться зекономити навіть кілька сотень гривень на місяць.