Дешеве ще не означає погане: як А-92 заткнув за пояс А-95

Більшість водіїв вважає, що бензин А-95 має значно вищу якість, А-92. Ноги у такого переконання ростуть із твердження, що чим вище октанове число, тим кориснішим для автівки буде пальне. Та насправді все трохи складніше. Експерти пояснили, чи справді варто переплачувати за А-95.

Водії не там шукають ворога

Як бензин А-92, так і А-95 можуть заподіяти шкоду паливній системі та двигуну вашого автомобіля. Адже головне не те, що написано у чеку із заправки, а чистота пального, яке вона продає. Шкідливі домішки можуть бути присутні у обох видах пального, якщо дистриб’ютор нечистий на руку. В такому випадку низькооктанове пальне без сумнівних компонентів – це значно кращий вибір, ніж бензин більш високого класу, що вже після кількох заправок заб’є вам форсунки.

Високе октанове число не дорівнює чистота

Багатьом водіям невідомо, що все сучасне пальне окрім переробленої нафти містить чимало домішок. Будь-який бензин виробляється із бази, що має досить низьке октанове число – близько 80 одиниць. Решта – це антидетонаційні компоненти. І чим вище цифра на колонці із бензином, яким ви заправляйте вашу автівку, тим більше у ньому антидетонаційних домішок.

Якщо поглянути на питання чистоти пального саме під таким кутом, то А-92 виграє не тільки в порівнянні з А-95, а й навіть з А-98. Таким чином чим дешевший бензин, тим він чистіший, адже в ньому значно менше антидетонантів. Який тоді сенс платити за «преміальний» статус?

Не варто ганятися за вищим «октаном»

Давайте на чистоту: вберегти мотор від сумнівних відкладень та нальоту можна і без вічної гонитви за вищим октановим числом. Потрібно зосередитися перш за все на якості пального. Заправляйтеся лише брендовим бензином із додаванням миючих домішок. Це власне вони відповідають за чистоту та довгу безпроблемну роботу вашого двигуна. Октанове число тут взагалі ні до чого.