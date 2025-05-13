Украинские пенсионеры рискуют остаться без пенсии: кому и за что могут отменить выплаты

13Некоторым украинским пенсионерам могут перестать выплачивать пенсии. В Пенсионном фонде назвали две основные причины отмены пенсионных выплат, а также объяснили, как их вернуть.

За что могут лишить пенсии?

Остаться в без пенсии украинцы пожилого возраста могут в двух случаях:

Непрохождение или несвоевременное прохождение физической идентификации. Отсутствие движения средств на счете в течение более чем 6 месяцев.

Согласно действующему законодательству, а также постановлению Кабмина №299 от 11.02.2025 г., этого вполне достаточно, чтобы государство перестало начислять пенсию на банковскую карту пенсионера или выплачивать ее через почтовое отделение.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что во время войны уже успели прекратить начисление выплат многим пенсионерам. Ведь граждане преклонных лет массово выезжают за границу или переезжают в более безопасные регионы, забывая о некоторых обязательных к выполнению формальностях.

Как вернуть себе пенсию?

В Пенсионном фонде также объяснили, что прекращение выплат не носит окончательный характер. Пенсионер в любой момент может возобновить начисление пенсии, хотя для этого и придется приложить определенные усилия. А именно:

пройти физическую идентификацию;

подать в ПФУ заявление, в котором указать свой актуальный банковский счет.

Что касается заявления, то подать его можно двумя способами:

Лично – посетив филиал Пенсионного фонда. Онлайн – воспользовавшись порталом электронных услуг ПФУ и подтвердив свое заявление во время видеоконференции или с помощью Дия.Подписи.

Как восстановить выплаты, находясь за границей?

Пенсионеры, которые находятся за границей, могут возобновить выплаты с помощью письменного заявления, отправленного в ближайшее к месту последней регистрации отделение ПФУ. К нему также нужно приобщить:

справку о том, что пенсионер жив (выдают в украинском посольстве);

другие документы, перечисленные в постановлении №299.

Начисление пенсионных выплат могут возобновить также украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях. Но это возможно только при условии, что они не получают выплаты от российской федерации.